Mỹ, Indonesia tập trận Siêu lá chắn Garuda 'lớn nhất từ trước đến nay'

Indonesia, Mỹ đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung mang tên Siêu lá chắn Garuda 2025 tại thủ đô Jakarta và một số địa điểm trên đảo Sumatra và quần đảo Riau (Indonesia) từ ngày 25.8 - 4.9, theo Hãng tin AFP.

Giới chức quân sự Mỹ, Indonesia, Canada chụp ảnh trong lễ khai mạc tập trận Siêu lá chắn Garuda tại Jakarta ngày 25.8.2025 ẢNH: AP

Cuộc tập trận kéo dài hơn 1 tuần nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các quốc gia, nhấn mạnh chủ quyền và quan hệ đối tác nhằm đảm bảo ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hơn 4.100 binh sĩ Indonesia và 1.300 binh sĩ Mỹ sẽ tham gia, cùng với các binh sĩ đến từ Úc, Nhật Bản, Singapore, Pháp, New Zealand, Anh và các quốc gia khác.

Các quốc gia bao gồm Ấn Độ, Papua New Guinea và Đông Timor cũng đã cử quan sát viên tham gia cuộc tập trận. Theo quân đội Indonesia, khoa mục tập trận bao gồm các bài tập huấn luyện tham mưu, diễn tập phòng thủ mạng và một cuộc diễn tập bắn đạn thật.

Phó tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia Tandyo Budi Revita ngày 25.8 cho biết cuộc tập trận năm nay tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ khu vực trong bối cảnh toàn cầu ngày càng bất ổn. "Đây là cuộc tập trận chung, nơi các đối tác sát cánh cùng nhau để ứng phó với mọi thách thức một cách nhanh chóng và chính xác", ông phát biểu.

Ông Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết đây là cuộc tập trận Siêu lá chắn Garuda lớn nhất từ trước đến nay. Hoạt động tập trận Siêu lá chắn Garuda đã được quân đội Mỹ và Indonesia tổ chức hằng năm tại Jakarta kể từ năm 2009.

"Điều này thể hiện sự răn đe đối với bất kỳ ai muốn thay đổi sự thật trên thực địa bằng bạo lực, với quyết tâm chung của tất cả những người tham gia nhằm duy trì các nguyên tắc về chủ quyền", theo ông Paparo.

Ông Muhammad Zulfikar Rakhmat, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và luật pháp (CELIOS-Indonesia), nhận định "Indonesia đang theo đuổi sự đa dạng hóa quốc phòng, chứ không phải liên kết", khi Jakarta vừa tập trận và mua vũ khí của Mỹ, vừa phát triển quan hệ quân sự với châu Âu.