Nhiều kiều bào châu Âu, châu Mỹ tham gia thi viết 'Việt Nam trong tôi'

Sáng 27.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025): 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước và trao giải cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi".

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: D.V

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, nhìn nhận cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" là hoạt động rất ý nghĩa để có một "bức tranh" đa sắc về hành trình 80 năm của đất nước với những khoảnh khắc lịch sử, những "câu chuyện hòa bình" trong chặng đường gìn giữ, dựng xây đất nước.

Các tác phẩm tham gia đa dạng, phong phú, không chỉ là tình yêu quê hương, đất nước mà còn là niềm tin mãnh liệt vào ý chí và bản lĩnh của dân tộc, niềm kiêu hãnh mang dòng máu lạc hồng; về nền văn hóa đậm đà bản sắc, những giá trị nhân ái, nghĩa tình mang cốt cách con người Việt Nam...

Theo ban tổ chức, sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi viết "Việt Nam trong tôi" nhận được hơn 1.124 tác phẩm dự thi đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi cao Tây Bắc, miền Trung đầy nắng gió đến đồng bằng sông Cửu Long trù phú; cả những kiều bào đang sinh sống tại châu Âu, châu Mỹ, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam…

Hội đồng chung khảo cuộc thi viết thống nhất chọn ra 46 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, giải 2 nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 5 giải chuyên đề cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc.

"Biết ơn người nông dân bao nhiêu cũng chưa đủ"

Tại tọa đàm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, GS-TS Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), xúc động: "Mỗi khi đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, trong tôi ùa về rất nhiều cảm xúc, sự biết ơn. Trong đó, sự biết ơn với những người nông dân bao nhiêu cũng chưa đủ".

GS-TS Phạm Hồng Tung, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam học và khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), chia sẻ tại tọa đàm ẢNH: DV

Sau Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta trải qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp và 21 năm kháng chiến chống Mỹ. Người nông dân luôn đóng góp máu xương, công sức để thống nhất đất nước, mang lại hòa bình ngày hôm nay...

Trong phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhìn lại 80 năm qua, điểm lại dấu ấn giai đoạn đổi mới, ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh, với đường lối, chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân tiếp tục khẳng định vai trò, sứ mệnh với dấu mốc lịch sử đưa nước ta từ chỗ thiếu lương thực, mỗi năm phải nhập khẩu hàng triệu tấn lương thực vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.

Chuyến hàng đầu tiên là xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Ấn Độ vào ngày 23.8.1989; tính đến cuối năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,4 triệu tấn gạo.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học đang mở ra những khả năng mới có tính chất cách mạng đối với nông nghiệp, nông thôn. Cạnh đó, biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế sâu rộng tác động ngày càng sâu rộng tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặt ra những yêu cầu mới.

Thời gian tới, ông Lương Quốc Đoàn đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, phát huy những giá trị cốt lõi...