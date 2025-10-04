Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hải Phòng: Nổ bình gas gần sân vận động, nhiều người bị thương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/10/2025 19:12 GMT+7

Vụ nổ bình gas xảy ra tại một ki ốt bán hàng gần sân vận động Tiên Lãng (Hải Phòng) khiến nhiều người bị thương, làm hư hại công trình và tài sản xung quanh.

Khoảng 16 giờ ngày 4.10, một vụ nổ bất ngờ xảy ra tại ki ốt bán hàng nằm cạnh sân vận động Tiên Lãng (xã Tiên Lãng, Hải Phòng), khiến nhiều người dân khu vực hoảng sợ.

Hải Phòng: Nổ bình gas gần sân vận động, nhiều người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại xã Tiên Lãng (Hải Phòng)

ẢNH: N.T

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xuất phát từ một bình gas mini trong khu vực bếp của ki ốt. Vụ nổ mạnh làm mái tôn bị hất tung, tường tôn cong vênh, nhiều vật dụng trong quán hư hỏng. Nhiều người có mặt gần đó bị thương nhẹ do sức ép và mảnh vỡ, được người dân nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Hải Phòng) đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Các lực lượng chức năng phong tỏa khu vực, kiểm tra nguồn khí gas còn sót lại và di chuyển người dân xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hải Phòng: Nổ bình gas gần sân vận động, nhiều người bị thương- Ảnh 2.

Vụ nổ khiến nhiều người bị thương nhẹ

ÀNH: N.T

Theo đại diện UBND xã Tiên Lãng, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ nhiều khả năng do rò rỉ khí gas trong quá trình sử dụng. Rất may vụ nổ không gây cháy lan, không có thiệt hại về người, chỉ có 2 - 3 người bị thương nhẹ.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục hiện trường cơ bản hoàn tất, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập mẫu, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ kinh doanh trong khu vực kiểm tra lại hệ thống bình gas, thiết bị nấu nướng, phòng ngừa sự cố tương tự.

Tin liên quan

Hà Nội: Nghi nổ khí gas ở xưởng cơ khí, 3 người bị thương

Hà Nội: Nghi nổ khí gas ở xưởng cơ khí, 3 người bị thương

Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ ở nhà xưởng tại P.Vĩnh Hưng (Q.Hoàng Mai) khiến 3 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

sân vận động Tiên Lãng SVĐ Tiên Lãng Hải Phòng nổ bình gas
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận