Thế giới

Ít nhất 47 người thiệt mạng sau mưa lớn kéo dài ở Mexico

Trí Đỗ
Trí Đỗ
14/10/2025 05:14 GMT+7

Chính phủ Mexico ngày 12.10 cho biết ít nhất 47 người thiệt mạng sau nhiều ngày mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới Priscilla và Raymond.

Trong đó có 18 người thiệt mạng ở bang Veracruz, 16 người ở Hidalgo, 12 người ở Puebla và 1 người ở Queretaro, theo AP. Dự kiến, con số thương vong có thể còn tăng.

Ít nhất 47 người thiệt mạng sau mưa lớn kéo dài ở Mexico - Ảnh 1.

Một chiếc ô tô bị nước mưa cuốn trôi ở Poza Rica, bang Veracruz (Mexico) ngày 11.10.2025

Ảnh: Reuters

Chính quyền Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đang triển khai kế hoạch khẩn cấp nhằm hỗ trợ 139 thị trấn bị ảnh hưởng. "Vẫn còn nhiều cộng đồng ở Veracruz đang bị cô lập, nhưng may mắn thay hôm nay họ đã có thể thiết lập được các cầu hàng không để tiếp tế thực phẩm, nước uống và chăm sóc những người bệnh… Chúng tôi sẽ hỗ trợ tất cả người dân", bà Sheinbaum cho hay.

Những bức ảnh do quân đội Mexico đăng tải cho thấy binh sĩ dùng bè cứu sinh để sơ tán người dân, nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn đất và nhân viên cứu hộ lội qua dòng nước sâu ngang thắt lưng trên các con phố. Theo báo cáo sơ bộ, khoảng 320.000 người bị mất điện và ít nhất 16.000 ngôi nhà hư hại nặng. Các nhà chức trách cảnh báo tình hình có thể tiếp tục xấu đi khi mưa lớn kéo dài, gây nguy cơ lở đất và tràn bờ ở nhiều khu vực miền núi.

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 13.10 dẫn lời các nhà khoa học cảnh báo rằng tình trạng nóng lên toàn cầu đang đẩy nhanh các ngưỡng nguy hiểm sớm hơn dự kiến. Các rạn san hô và rừng nhiệt đới đang chết dần - được xem là những "điểm tới hạn" đầu tiên trong chuỗi sụp đổ của các hệ sinh thái do khủng hoảng khí hậu gây ra. Dựa trên các chính sách quốc gia, thế giới hiện đang trên đà nóng lên khoảng 3,1 độ C trong thế kỷ này.

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn Thương vong lũ lụt Mexico
