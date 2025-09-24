Ấn Độ hứng chịu mưa lớn kỷ lục, nhiều người chết

Reuters ngày 24.9 đưa tin Kolkata, thủ phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ, đã ghi nhận trận mưa lớn kỷ lục kể từ năm 1988. Giám đốc Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) tại Kolkata HR Biswas cho biết đã ghi nhận lượng mưa lên đến 251,6 mm trong chưa đầy 24 giờ vào ngày 22 - 23.9, trong đó mưa lớn trút xuống vào rạng sáng 23.9.

Cảnh sát cho biết đã có 9 người chết tại Kolkata, phần lớn do bị điện giật, ngoài ra còn có 2 người khác chết đuối.

Người dân lội bộ qua tuyến đường ngập ở thành phố Kolkata, Ấn Độ ngày 23.9 ẢNH: AFP

Mưa lớn đã làm tê liệt thành phố Kolkata, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho lễ hội Durga Puja, một trong những lễ hội tôn giáo lớn của cộng đồng người Hindu.

Đường sá bị ngập sâu khiến xe cộ mắc kẹt, nhiều người đi làm phải lội bộ qua những con phố ngập nước. Nhiều chuyến bay và chuyến tàu phải tạm dừng, trong khi mất điện ở nhiều khu vực cũng làm phức tạp thêm tình hình.

Đường ngập ở Kolkata khiến các phương tiện di chuyển khó khăn ẢNH: AFP

Chính quyền địa phương cho biết đã triển khai máy bơm nước để thông đường phố và đường ray xe lửa, đồng thời triển khai các biện pháp cứu trợ, bao gồm phân phối thực phẩm và các dịch vụ khẩn cấp.

Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo sẽ có thêm mưa ở bang Tây Bengal và miền đông Ấn Độ trong vài ngày tới do sự hình thành của một vùng áp thấp trên Vịnh Bengal. Chính quyền bang đã tuyên bố trường học đóng cửa vào hai ngày 24 - 25.9.

Các quan chức cho biết tình hình sẽ trở lại bình thường vào tối 24.9, đồng thời kêu gọi người dân thận trọng khi mực nước rút dần ở các khu vực trũng thấp.