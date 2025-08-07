Đứt cáp cầu treo, 29 người thương vong tại khu tham quan ở Trung Quốc

Vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ 18 phút ngày 6.8 tại một khu vực tham quan ở châu tự trị Ili Kazakh thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, khi một trong những dây cáp treo của cầu bị đứt, khiến mặt cầu nghiêng.

Tổng cộng có 29 người rơi khỏi cầu, trong đó có 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương, theo Tân Hoa xã.

Hiện trường vụ đứt dây cáp cầu treo ở châu tự trị Ili Kazakh thuộc Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, trong ảnh được lấy từ video trên mạng xã hội vào ngày 6.8

Ảnh: Reuters

Các video trên mạng xã hội cho thấy một cây cầu treo thấp bị nghiêng sang một bên với tay vịn làm bằng dây cáp treo lơ lửng giữa lối đi và mặt đất bên dưới. Một phần của cây cầu treo này bắc qua sông. Các video cũng cho thấy ít nhất hai người nằm dưới mặt đất bên dưới cầu.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay 7.8 thông báo Văn phòng Ủy ban An toàn Lao động thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã thành lập một tổ công tác để hướng dẫn ứng phó tại chỗ và điều tra vụ tai nạn cầu treo nói trên, theo Tân Hoa xã. Nhóm này sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương về việc điều trị cho người bị thương và điều tra vụ tai nạn.

Các bên liên quan được yêu cầu rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, nhanh chóng xác định nguyên nhân và tăng cường các biện pháp giám sát an toàn để kiên quyết ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự trong tương lai, theo Tân Hoa xã.

Khu vực danh lam thắng cảnh nói trên đã bị đóng cửa trong lúc vụ việc đang được điều tra. Khu vực rộng 65 km2 này, được gọi là Xiata, có cảnh quan thiên nhiên bao gồm một đèo núi, một thung lũng và một dòng sông cũng như các di tích văn hóa như tàn tích của một thị trấn cổ, theo Reuters dẫn thông tin được công khai.