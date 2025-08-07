Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đứt cáp cầu treo, 29 người thương vong tại khu tham quan ở Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
07/08/2025 18:12 GMT+7

Tân Hoa xã hôm nay 7.8 đưa tin có 29 người rơi khỏi cầu sau khi một dây cáp trên cầu treo trong một khu danh lam thắng cảnh thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc vào chiều tối 6.8.

Vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ 18 phút ngày 6.8 tại một khu vực tham quan ở châu tự trị Ili Kazakh thuộc khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, khi một trong những dây cáp treo của cầu bị đứt, khiến mặt cầu nghiêng.

Tổng cộng có 29 người rơi khỏi cầu, trong đó có 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương, theo Tân Hoa xã.

Đứt dây cáp cầu treo tại khu tham quan ở Trung Quốc, 29 người rơi khỏi cầu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ đứt dây cáp cầu treo ở châu tự trị Ili Kazakh thuộc Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, trong ảnh được lấy từ video trên mạng xã hội vào ngày 6.8

Ảnh: Reuters

Các video trên mạng xã hội cho thấy một cây cầu treo thấp bị nghiêng sang một bên với tay vịn làm bằng dây cáp treo lơ lửng giữa lối đi và mặt đất bên dưới. Một phần của cây cầu treo này bắc qua sông. Các video cũng cho thấy ít nhất hai người nằm dưới mặt đất bên dưới cầu.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm nay 7.8 thông báo Văn phòng Ủy ban An toàn Lao động thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã thành lập một tổ công tác để hướng dẫn ứng phó tại chỗ và điều tra vụ tai nạn cầu treo nói trên, theo Tân Hoa xã. Nhóm này sẽ hướng dẫn chính quyền địa phương về việc điều trị cho người bị thương và điều tra vụ tai nạn.

Các bên liên quan được yêu cầu rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, nhanh chóng xác định nguyên nhân và tăng cường các biện pháp giám sát an toàn để kiên quyết ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự trong tương lai, theo Tân Hoa xã.

Khu vực danh lam thắng cảnh nói trên đã bị đóng cửa trong lúc vụ việc đang được điều tra. Khu vực rộng 65 km2 này, được gọi là Xiata, có cảnh quan thiên nhiên bao gồm một đèo núi, một thung lũng và một dòng sông cũng như các di tích văn hóa như tàn tích của một thị trấn cổ, theo Reuters dẫn thông tin được công khai.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Tân Cương đứt dây cáp Cầu treo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận