Thời sự Dân sinh

Mưa lớn, 'khu nhà giàu' Hà Nội lại ngập trong nước

Tuấn Minh
Tuấn Minh
07/10/2025 14:01 GMT+7

Mưa lớn từ đêm tới sáng 7.10 khiến khu đô thị Ngoại Giao Đoàn (Hà Nội) lại ngập sâu trong 'biển nước'.

Mưa lớn khiến Hà Nội ngập sâu , ' khu nhà giàu ' lại đứng giữa biển nước - Ảnh 1.

Do hoàn lưu cơn bão Matmo (bão số 11) gây mưa lớn, nhiều tuyến đường tại các khu đô thị cao cấp Ngoại Giao Đoàn và Tây Hồ Tây lại ngập úng

ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn khiến Hà Nội ngập sâu , ' khu nhà giàu ' lại đứng giữa biển nước - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Minh Phương (34 tuổi) sống tại một chung cư thuộc khu Ngoại Giao Đoàn. Vài ngày trước, đợt mưa lớn do bão số 10 làm chị đến đêm mới về tới nhà. Hôm nay, chị lại bì bõm lội nước đi làm. "Đường ngập nên tôi không đi xe máy được, đặt xe ôm công nghệ cũng không có, phải ra đầu đường bắt xe buýt", chị Phương nói.

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân lội trong nước tại "khu nhà giàu" Hà Nội. Bà Trần Thị Thoan (63 tuổi) đến từ Hải Phòng, cho biết: "Sáng nay được xe ôm chở vào tận nơi tôi có việc. Nhưng bây giờ đường đều ngập hết, tôi phải đi bộ ra tận đường Hoàng Quốc Việt mới có xe".

ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn khiến Hà Nội ngập sâu , ' khu nhà giàu ' lại đứng giữa biển nước - Ảnh 7.

Một xe tải chở thực phẩm dừng giữa đường Xuân Tảo do nước ngập sâu, nhân viên lúng túng tìm đường chuyển hàng vào khu tập kết

ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn khiến Hà Nội ngập sâu , ' khu nhà giàu ' lại đứng giữa biển nước - Ảnh 8.

Anh Thịnh sáng nay mất hơn 1 tiếng để đi từ đường Dương Đình Nghệ tới khu Ngoại Giao Đoàn, "không ngờ ở đây ngập quá"

ẢNH: TUẤN MINH

Đến 10 giờ ngày 7.10, đoạn đường dọc khu biệt thự liền kề trên đường Xuân Tảo vẫn có nơi ngập quá đầu gối

ẢNH: TUẤN MINH

Tương tự, khoảng sân giữa các tòa nhà chung cư N03 (khu đô thị Ngoại Giao Đoàn) ngập trong nước. Các hầm gửi xe tại đây được quây kín bởi những bao cát.

ẢNH: TUẤN MINH

Mưa lớn khiến Hà Nội ngập sâu , ' khu nhà giàu ' lại đứng giữa biển nước - Ảnh 17.

Chị Xuân chuyển nhà từ P.Thanh Xuân qua đây vì nghĩ ở khu đắt tiền sẽ không phải chịu cảnh ngập úng. Chị Xuân cho biết, phải 3 ngày nước mới rút, hầm gửi xe bị chặn bao cát nên muốn đi đâu cũng khó khăn. "May ở đây có siêu thị nên tôi mua bún về ăn", chị Xuân chia sẻ.

ẢNH: TUẤN MINH


hà nội Hà Nội ngập Ngập lụt bão Matmo
