Mưa lớn, 'khu nhà giàu' Hà Nội lại ngập trong nước

Người dân lội trong nước tại "khu nhà giàu" Hà Nội. Bà Trần Thị Thoan (63 tuổi) đến từ Hải Phòng, cho biết: "Sáng nay được xe ôm chở vào tận nơi tôi có việc. Nhưng bây giờ đường đều ngập hết, tôi phải đi bộ ra tận đường Hoàng Quốc Việt mới có xe".
ẢNH: TUẤN MINH
Đến 10 giờ ngày 7.10, đoạn đường dọc khu biệt thự liền kề trên đường Xuân Tảo vẫn có nơi ngập quá đầu gối
ẢNH: TUẤN MINH
Tương tự, khoảng sân giữa các tòa nhà chung cư N03 (khu đô thị Ngoại Giao Đoàn) ngập trong nước. Các hầm gửi xe tại đây được quây kín bởi những bao cát.
ẢNH: TUẤN MINH
