Mưa lớn, 'khu nhà giàu' Hà Nội lại ngập trong nước

Chị Nguyễn Thị Minh Phương (34 tuổi) sống tại một chung cư thuộc khu Ngoại Giao Đoàn. Vài ngày trước, đợt mưa lớn do bão số 10 làm chị đến đêm mới về tới nhà. Hôm nay, chị lại bì bõm lội nước đi làm. "Đường ngập nên tôi không đi xe máy được, đặt xe ôm công nghệ cũng không có, phải ra đầu đường bắt xe buýt", chị Phương nói.