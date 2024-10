Mưa lớn khiến đường ven biển Nha Trang bị ngập nặng

Sáng 22.10, tại TP.Nha Trang xuất hiện mưa lớn khiến tuyến đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa, P.Vĩnh Phước (đối diện Hòn Chồng) ngập sâu. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tuyến đường ven biển Nha Trang bị ngập kéo dài gần 300 m, có chỗ sâu đến 50 cm khiến nhiều phương tiện qua đây di chuyển hết sức khó khăn, có xe bị chết máy.

Mỗi lần mưa lớn là đoạn đường trên bị ngập sâu ẢNH: THẾ QUANG

Ông Đức, một người dân địa phương, cho biết cứ mỗi lần mưa, dù lớn hay nhỏ là khúc đường nói trên lại bị ngập, nếu mưa lớn kéo dài thì đoạn này không khác gì con suối, tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều năm qua.

"Có nhiều đợt mưa lớn, nước ngập sâu khiến nhiều xe không dám đi, buộc phải tìm đường khác để di chuyển. Có những xe máy cố tình đi qua bị nước vô chết máy. Tuyến đường này được xem là bộ mặt của thành phố mà để tình trạng như trên thì rất mất mỹ quan", ông Đức nói.

Theo người dân, nhiều đoạn bị ngập sâu đến đầu gối ẢNH: THẾ QUANG

Còn anh Hùng (ở P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) cho hay, mỗi lần mưa là nước từ cống trào lên, cộng với nước mưa khiến cả đoạn đường ngập sâu, có chỗ nước lên tới tận đầu gối. Nhiều khi nước cống trào lên mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu, phải rất lâu sau đó nước mới rút.

Ông Lê Tiến Vĩnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang, cho biết sẽ cho kiểm tra và xử lý tình trạng nêu trên.

Nước cống trào lên đen ngòm và bốc mùi hôi thối ẢNH: THẾ QUANG

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, đêm 21.10 đến sáng 22.10, ở khu vực Nam Trung bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ sáng 22.10 đến sáng 23.10, các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Riêng khu vực tỉnh Khánh Hòa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi cao hơn 80 mm.

Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.