Khánh Hòa: Cảnh báo ngập lụt hạ lưu sông Cái Nha Trang

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Trung bộ, trong 12 giờ qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên lưu vực sông Cái Nha Trang có mưa to đến rất to; lượng mưa từ 7 giờ - 16 giờ ngày 15.11 phổ biến từ 40 – 70 mm, riêng Khánh Hiệp 103,3 mm, Hòn Bà 127,0 mm.



Mấy ngày qua toàn tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn nhiều nơi THẾ QUANG

Trên sông Cái Nha Trang lũ đang lên nhanh; lúc 16 giờ cùng ngày, tại trạm thủy văn Đồng Trăng mực nước là 8,52 m trên báo động 1 là 0,52 m, tại trạm thủy văn Diên Phú là 4,97 m. Dự báo 12 giờ tới do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, trên lưu vực sông Cái Nha Trang tiếp tục có mưa to đến mưa rất to và rải rác có giông.

Lượng mưa phổ biến từ 60 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Nha Trang tiếp tục lên và đạt đỉnh vào đêm nay và sáng sớm mai 16.11. Đỉnh lũ tại trạm thủy văn Đồng Trăng có khả năng đạt 10,50 m dưới mức báo động 3 là 0,50 m.

Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Trung bộ cảnh báo mưa lớn sẽ gây ngập nhiều nơi tại H.Cam Lâm, H.Diên Khánh và TP.Nha Trang. Trong đó, các tuyến đường 2 Tháng 4, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Xiển, Điện Biên Phủ; các khu vực trũng thấp thuộc P.Vĩnh Hải, P.Phước Long, P.Phước Hải, xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang) có thể ngập từ 0,8 m – 1,2 m.

Tại các xã: Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Hòa, Diên Bình, Suối Hiệp, TT.Diên Khánh (H.Diên Khánh), xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Hiệp, xã Phước Đồng (TP.Nha Trang), ngập ruộng phổ biến từ 1,2 – 2,0 m và ngập đường phổ biến từ 0,5 – 1,0 m.

Các xã: Diên Toản, Diên Phú, Diên An (H.Diên Khánh), xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương (TP.Nha Trang) ngập ruộng phổ biến từ 1,7 – 2,7 m và ngập đường phổ biến từ 0,8 – 1,2 m. Cấp độ rủi ro ở cấp 2.

Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Trung bộ cảnh báo ngập nhiều nơi tại TP.Nha Trang, H.Diên Khánh và Cam Lâm THẾ QUANG

Chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa có thông báo về việc điều chỉnh điều tiết lũ để duy trì cao trình mực nước hồ chứa nước Suối Dầu.



Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, mực nước hồ Suối Dầu lúc 11 giờ ngày 15.11 ở cao trình 42,10 m và đang tiếp tục lên, thời tiết trên lưu vực hồ Suối Dầu vẫn đang tiếp tục có mưa. Trong khi đó, mực nước được phép tích cao nhất đến ngày 30.11 của hồ Suối Dầu theo quy trình vận hành điều tiết là 42,00 m.

Điều tiết lũ hồ Suối Dầu

Để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du, đồng thời điều tiết lũ giữ mực nước hồ chứa nước Suối Dầu theo quy định, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa sẽ điều chỉnh điều tiết lũ hồ Suối Dầu từ 14 giờ ngày 15.11. Thời gian dự kiến kết thúc điều tiết vào lúc 11 giờ ngày 20.11. Lưu lượng điều tiết lớn nhất là 120 m³/giây.

Trong quá trình điều chỉnh điều tiết lũ để duy trì mực nước hồ Suối Dầu kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng cao mực nước tại một số khu vực trũng thấp ven sông suối của xã Suối Cát (H.Cam Lâm); các xã: Suối Tiên, Suối Hiệp, Bình Lộc, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Toàn, TT.Diên Khánh (H.Diên Khánh); các xã: Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh (TP.Nha Trang).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng ở hạ lưu hồ Suối Dầu, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đề nghị UBND H.Cam Lâm, UBND H.Diên Khánh và UBND TP.Nha Trang và các đơn vị liên quan kịp thời thông báo cho người dân ở vùng hạ du hồ Suối Dầu được biết để chủ động ứng phó.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có khoảng 216 vị trí có nguy cơ sạt lở với khoảng 6.300 hộ/26.000 nhân khẩu, các địa phương đã sẵn sàng di dời khi có mưa lớn xảy ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.11