Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 15.12, do mưa lớn nhiều ngày nên đèo Khánh Lê bị sạt lở với hơn 1.000 m3 đất, đá tràn xuống đường, khiến giao thông Nha Trang - Đà Lạt và ngược lại bị chia cắt. Hơn 350 người bị mắc kẹt, có người bị kẹt suốt cả 12 tiếng đồng hồ trên đèo. UBND xã Sơn Thái cử cán bộ, dân quân tự vệ và công an xã mang theo mì gói, nước suối, cơm hộp lội bộ vượt điểm sạt lở, tiếp cận hiện trường để tiếp tế cho người bị mắc kẹt. Trong tối qua 15.12, lực lượng chức năng băng rừng giải cứu được tất cả người gặp nạn, đưa về nơi an toàn.