Đã giải cứu hơn 350 người mắc kẹt trên đèo Khánh Lê do sạt lở

Tối 15.12, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác giải cứu hơn 350 người bị mắc kẹt sau sự cố sạt lở đèo Khánh Lê.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê ẢNH: THẾ QUANG

Tại hiện trường ông Tuân cho biết, ngay khi biết tin vụ sạt lở, ông đã điện thoại cho Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị phía Lâm Đồng hỗ trợ tối đa phương tiện, lực lượng sớm xử lý điểm sạt lở tại Km59, giúp các phương tiện và hơn 200 người đang mắc kẹt có thể quay về Đà Lạt ngay trong tối cùng ngày. Đối với vị trí sạt lở tại Km44, ông Tuân đề nghị lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và y bác sĩ khẩn trương, huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo lực lượng chức năng, trong số 350 người trên có 13 du khách là người nước ngoài. Những người này bị mắc kẹt gần 12 tiếng đồng hồ trên đèo Khánh Lê, UBND xã Sơn Thái phải cử cán bộ, dân quân tự vệ và công an xã mang theo mì tôm, nước suối, cơm hộp lội bộ vượt điểm sạt lở, tiếp cận hiện trường để tiếp tế. Tuy nhiên, do thời tiết đến tối vẫn có mưa, trong khi những người này đang ở trong khu vực nguy hiểm, không có nơi trú ẩn, đất đá có thể tiếp tục bị sạt lở, nên lực lượng chức năng dốc toàn lực để giải cứu nhanh nhất có thể.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục các điểm bị sạt lở trên đèo Khánh Lê ẢNH: K.V

Đến hơn 18 giờ cùng ngày, phía Lâm Đồng đã đưa được 300 người bị mắc kẹt ra ngoài, quay về hướng Đà Lạt; còn hơn 50 người ở hướng Khánh Hòa vẫn bị mắc kẹt.

Tại hiện trường, ngoài lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa còn có bộ đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự H.Khánh Vĩnh, giao thông, y tế, cùng các lực lượng xã Sơn Thái. Do địa hình nguy hiểm, không thể vượt qua các điểm sạt lở nên lực lượng cứu hộ phải băng rừng tiếp cận những người gặp nạn đưa về nơi an toàn.

Đến khoảng hơn 20 giờ, toàn bộ những người mắc kẹt tiếp tục được đưa về nơi an toàn nằm dưới chân đèo Khánh Lê. Sau khi ăn cơm, những người này sẽ được đưa về Ban Chỉ huy quân sự H.Khánh Vĩnh để nghỉ ngơi.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến động viên những người vừa được giải cứu ẢNH: THẾ QUANG

Theo lực lượng chức năng tại hiện trường, đến thời điểm hiện nay có ít nhất 6 điểm bị sạt lở trên đèo Khánh Lê, trong đó đã dọn dẹp được 2 điểm. Do trời tối cộng với mưa lớn rất dễ xảy ra các điểm sạt lở tiếp theo, gây nguy hiểm cho người và phương tiện nên các lực lượng chức năng đã phải tạm dừng công tác khắc phục, trong sáng mai sẽ tiếp tục dọn dẹp để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Toàn bộ người bị mắc kẹt được giải cứu an toàn ẢNH: THẾ QUANG

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 15.12, do mưa lớn nhiều ngày nên đèo Khánh Lê bị sạt lở với hơn 1.000 m3 đất, đá tràn xuống đường, gây ách tắc giao thông.