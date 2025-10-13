Khánh Hòa tổ chức lễ hội Katê 2025 với nhiều điểm mới

Ngày 13.10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, lễ hội Katê 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 20 - 22.10, với lễ chính vào sáng 21.10 tại các khu vực đền, tháp Chăm trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm đầu tiên địa phương triển khai đồng bộ đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Katê của đồng bào Chăm giai đoạn 2025 - 2030" đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.

Điểm đặc biệt của đề án năm nay là mục tiêu kép: vừa giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, vừa biến lễ hội Katê thành điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn của vùng đất nắng gió. Với tổng kinh phí hơn 10,3 tỉ đồng, chương trình tập trung ba trụ cột chính: hỗ trợ phần lễ truyền thống, đầu tư hạ tầng và phát triển các hoạt động văn hóa du lịch đi kèm.

Lễ hội Katê năm 2024 ẢNH: LÊ ĐỨC DƯƠNG

Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, cho biết: "Đề án hướng đến phát triển bền vững, không chỉ dừng lại ở bảo tồn. Chúng tôi kỳ vọng lễ hội Katê sẽ trở thành biểu tượng văn hóa, cầu nối giao lưu giữa cộng đồng Chăm và du khách, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh sẽ đầu tư nâng cấp hạ tầng đến các di tích, tu bổ đền tháp Chăm và phát triển làng nghề truyền thống như gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, tạo không gian văn hóa gắn liền với lễ hội".

Các điệu múa truyền thống như múa quạt, múa trống Ginăng... được biểu diễn tại lễ hội Katê năm 2024 ẢNH: LÊ ĐỨC DƯƠNG

Lễ hội Katê theo truyền thống người Chăm Bà La Môn được tổ chức vào ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 Chăm lịch (tương ứng 20 và 21.10 năm nay). Điểm mở đầu là nghi thức rước y trang Pô Inư Nưgar từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại xã Phước Hữu (H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ) - nghi thức linh thiêng thể hiện sự gắn kết giữa hai cộng đồng dân tộc anh em.

Sáng 21.10, 3 địa điểm thiêng liêng gồm tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar sẽ đồng loạt diễn ra các nghi lễ truyền thống.

Lễ hội Katê 2025 sẽ diễn ra tại Khánh Hòa trong 3 ngày từ 20 - 22.10, với lễ chính vào sáng 21.10 ẢNH: LÊ ĐỨC DƯƠNG

Đáng chú ý, năm nay Khánh Hòa đã khôi phục đội hình người Raglai đánh mã la trong lễ rước y trang, nét văn hóa quý báu từng bị gián đoạn nhiều năm qua. Đây là nỗ lực của địa phương trong việc giữ gìn trọn vẹn bản sắc lễ hội.

Bên cạnh phần lễ trang nghiêm, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động sôi động. Tối 20.10, một chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô cấp tỉnh tại sân vận động thôn Hữu Đức sẽ tái hiện sắc màu văn hóa Chăm, Raglai qua âm nhạc và điệu múa truyền thống.

Lễ hội Katê 2025 sẽ khôi phục đội hình người Raglai đánh mã la trong lễ rước y trang, nét văn hóa quý báu từng bị gián đoạn nhiều năm qua ẢNH: LÊ ĐỨC DƯƠNG

Đồng thời, từ 17 - 23.10, du khách được trải nghiệm không gian văn hóa Chăm tại khu vực tháp Pô Rômê và Pô Klong Garai với triển lãm, trưng bày ẩm thực, nghề thủ công. Ngày 21.10 còn có hội thi viết chữ Chăm "Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm" cùng các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đội lu nước vượt chướng ngại vật...