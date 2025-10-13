6 ngày tới, miền Bắc đón 2 đợt mưa lớn liên tiếp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 14 - 20.10, các tỉnh miền Bắc sẽ có 2 đợt mưa lớn liên tiếp, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn với lượng mưa từ 70 mm/3 giờ.

Miền Bắc sẽ có 2 đợt mưa lớn từ 14 - 16.10 và từ ngày 19 - 20.10 ẢNH: PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm ngày 12.10 và sáng sớm nay 13.10, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị - Đà Nẵng có mưa rào và giông, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12.10 đến 3 giờ ngày 13.10 có nơi mưa lớn trên 50 mm như: trạm Vĩnh Linh (Huế) từ 66,2 mm; trạm An Tây (Huế) 50,4 mm…

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Mưa giông tập trung xảy ra vào chiều và tối.

Bắt đầu từ chiều và đêm 13.10, khu vực đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có giông. Dự báo lượng mưa ở khu vực đông Bắc bộ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh có lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70 mm/3 giờ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Không khí lạnh có khả năng gây mưa lớn ở miền Bắc 3 ngày tới

Mưa lớn ở miền Bắc có gây ngập lụt?

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây, trong khoảng thời gian từ ngày 13 - 15.10, các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là đông Bắc bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây.

Dự báo các tỉnh phía tây và đông Bắc bộ sẽ có mưa lớn tập trung trong ngày 14 - 16.10, lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50 mm nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, trong đợt mưa này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30 - 50 mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay sau đợt mưa từ 14 - 16.10, đến khoảng ngày 19 - 20.10, các tỉnh miền Bắc có khả năng xảy ra mưa rào và giông rải rác, một số nơi sẽ có mưa lớn.