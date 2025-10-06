Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo gây mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa

Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 6.10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Matmo (bão số 11) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ vĩ bắc và 107,1 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 20 - 25 km/giờ.
Do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11), trong sáng nay 6.10, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền
Trong sáng nay, trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.
Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo, từ sáng 6.10 đến hết đêm 7.10, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa lớn.
Dự báo, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm, có nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 150 mm/3 giờ.
Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11), khu vực Hà Nội cần đề phòng giông lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6.10 đến hết ngày 7.10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
