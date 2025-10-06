Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo gây mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa

Phan Hậu
Phan Hậu
06/10/2025 10:23 GMT+7

Bão Matmo (bão số 11) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu vẫn gây ra mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa.

Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 6.10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Matmo (bão số 11) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo gây mưa lớn ở Bắc bộ, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hà Nội dự báo sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo (báo số 11)

ẢNH: TUẤN MINH

Lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ vĩ bắc và 107,1 độ kinh đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tương đương tốc độ gió 50 - 61 km/giờ, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Do ảnh hưởng bão Matmo (bão số 11), trong sáng nay 6.10, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động, nguy hiểm đối với tàu thuyền

Trong sáng nay, trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8.

Trung tâm Dư báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo, từ sáng 6.10 đến hết đêm 7.10, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa lớn.

Bão số 11 (Matmo) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Hà Nội đề phòng giông lốc

Dự báo, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm, có nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 150 mm/3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão Matmo (bão số 11), khu vực Hà Nội cần đề phòng giông lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6.10 đến hết ngày 7.10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Hơn 100 trăm xã, phường tại 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong mưa bão Matmo

Hơn 100 trăm xã, phường tại 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong mưa bão Matmo

Mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão Matmo (bão số 11) khiến hơn 100 xã, phường tại 6 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Khám phá thêm chủ đề

bão Matmo bão số 11 mưa lớn áp thấp nhiệt đới Mưa giông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận