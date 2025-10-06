Hơn 100 trăm xã, phường tại 6 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong mưa bão Matmo

Dự báo thời tiết hôm nay 6.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét do ảnh hưởng mưa lớn trong cơn bão Matmo (bão số 11).

Sáng 6.10, nhiều khu vực các tỉnh đông bắc, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa lớn do ảnh hưởng bão Matmo ẢNH: VRAIN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ghi nhận từ 0 giờ đến 6 giờ sáng nay 6.10, địa bàn các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to.

Cụ thể, tại Hua Nhan (Sơn La) lượng mưa 68,6 mm; tại Mường Tuổng (Phú Thọ) 50,8 mm (Phú Thọ); tại Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) 59 mm; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 84,1 mm; tại Bản Sen (Quảng Ninh) 42,9 mm...

Hiện nay, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong khi đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, dự báo trong sáng nay 6 tỉnh nói trên tiếp tục có mưa lớn, với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 90 mm.

Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hàng trăm xã, phường ở 6 tỉnh này có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Danh sách các xã, phường tại 6 tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ẢNH: NCHMF

Mưa lớn do bão Matmo kéo dài đến ngày mai 7.10

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 6 giờ sáng nay, tâm bão Matmo ở vào khoảng 22,0 độ vĩ bắc và 107,3 độ kinh đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất ở cường độ cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão Matmo di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục suy yếu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, kéo dài từ hôm nay đến hết đêm mai 7.10.

Trong đó, vùng núi, trung du Bắc bộ là vùng mưa lớn nhất, dự báo lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ.



Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Dự báo thời tiết từ trưa đến đêm nay, khu vực Hà Nội sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.