Bão Matmo đổ bộ Quảng Tây (Trung Quốc), vẫn gây mưa lớn ở miền Bắc Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay 6.10, bão Matmo (bão số 11) đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Cường độ bão suy yếu nhanh xuống cấp 8, giật cấp 10.

Bão Matmo đi vào đất liền Quảng Tây (Trung Quốc) trong sáng sớm nay 6.10 ẢNH: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 6 - 7.

Lúc 5 giờ sáng nay, tâm bão Matmo ở vị trí khoảng 22,0 độ vĩ bắc và 107,5 độ kinh đông, trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất vẫn duy trì ở cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây tắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục suy yếu.

Dự báo trong sáng nay 6.10, bão Matmo chỉ còn khả năng gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9 ở khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh và vùng biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).



Hà Nội có khả năng mưa lớn sau bão Matmo

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão Matmo sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa.

Dự báo từ sáng sớm nay 6.10 đến hết đêm 7.10, vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ.

Đợt mưa lớn này sẽ khiến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có nguy rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khi trước đó khu vực này từng hứng chịu đợt mưa lớn trong bão Bualoi (bão số 10).

Ngoài ra, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khu vực Hà Nội sẽ không chịu tác động của gió, không có mưa lớn trong sáng nay 6.10. Tuy nhiên, từ trưa đến đêm, hoàn lưu sau bão Matmo có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Bão Matmo rất ít khả năng có mưa lớn, dồn dập, gây ngập úng diện rộng ở Hà Nội như ngày 30.9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra ở các khu vực trũng thấp, thoát nước chậm.