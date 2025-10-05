Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người sơ tán

Vi Trân
Vi Trân
05/10/2025 15:13 GMT+7

Bão Matmo đã đổ bộ vào miền nam Trung Quốc giữa kỳ nghỉ lễ, khiến nhiều hoạt động bị hủy và hàng trăm ngàn người sơ tán.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 5.10 thông báo bão Matmo đã đổ bộ vào vùng biển phía đông huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào khoảng 14 giờ 50 (giờ địa phương) ngày 5.10, theo Tân Hoa xã. Sức gió ở vùng gần tâm bão đạt 151 km/giờ.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người sơ tán- Ảnh 1.

Sóng cao tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) trong ngày 5.10 khi bão Matmo ảnh hưởng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TÂN HOA XÃ

Tỉnh Quảng Đông đã nâng tình trạng ứng phó khẩn cấp đối với bão lên mức cao nhất, sơ tán hơn 150.000 người đến nơi an toàn.

Bão Matmo là cơn bão thứ 21 từ Thái Bình Dương đi vào Trung Quốc trong năm nay.

Chính quyền thành phố Trạm Giang thuộc Quảng Đông đã cho dừng mọi hoạt động kinh doanh, trường học, giao thông từ tối 4.10. Toàn bộ tuyến đường trên địa bàn bị đóng từ sáng 5.10. Cơ quan hàng hải đã tạm hoãn các hoạt động tại vùng biển bị ảnh hưởng, triển khai lực lượng cứu hộ.

Tại Khu tự trị Choang Quảng tây, toàn bộ hoạt động phà chở khách ven biển bị tạm dừng. Xấp xỉ 26.000 du khách trên đảo Vi Châu ở vùng này đã được sơ tán, không ai bị mắc kẹt. Cơ quan chức năng địa phương cũng đã sơ tán tàu bè về nơi neo đậu an toàn và kích hoạt tình trạng ứng phó cao nhất.

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm ngàn người sơ tán- Ảnh 2.

Bão Matmo gây ngập lụt tại thành phố Tuguegarao (Philippines) ngày 4.10

ẢNH: AFP

Tỉnh đảo Hải Nam đã sơ tán hơn 197.000 người khỏi các vùng có nguy cơ cao tính đến trưa 5.10.

Cơn bão ập đến giữa đợt nghỉ lễ dài ngày tại Trung Quốc. Các chuyến bay và phà tại Hải Nam đã bị hủy từ tối 4.10.

Bão Matmo được dự báo còn gây mưa lớn cho tỉnh Vân Nam ở miền nam Trung Quốc. Trước đó, bão đã gây mưa lớn và làm ngập lụt nhiều nơi tại Philippines. Cơn bão cũng gây ảnh hưởng, khiến hàng chục chuyến bay tại Hồng Kông bị hủy, theo tờ South China Morning Post.

