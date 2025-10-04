Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bão Matmo mạnh lên, cả thành phố Trung Quốc ngừng hầu hết hoạt động

Vi Trân
Vi Trân
04/10/2025 16:43 GMT+7

Các tỉnh miền nam Trung Quốc đã tăng cấp độ cảnh báo và dự kiến cho dừng nhiều chuyến bay khi bão Matmo ngày càng tiến gần.

Theo Tân Hoa xã, chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc đã tăng mức độ ứng phó bão khi bão Matmo, cơn bão thứ 21 trong năm nay từ Thái Bình Dương, chuẩn bị đổ bộ.

Bão Matmo mạnh lên, cả thành phố Trung Quốc ngừng hầu hết hoạt động- Ảnh 1.

Gió mạnh tại thị trấn Dinapigue, tỉnh Isabela (Philippines) khi bão Matmo quét qua ngày 3.10

ẢNH: AP

Tính đến 9 giờ sáng 4.10, bão Matmo cách huyện Từ Văn tại Quảng Đông khoảng 670 km về hướng đông nam, có sức gió lên đến 33 m/giây (118 km/giờ) tại vùng gần tâm bão, theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc. Cơn bão dự báo gây mưa lớn cho các tỉnh miền nam Trung Quốc như Quảng Đông và Vân Nam.

Cơn bão đang mạnh lên và đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, dự kiến đổ bộ vào sáng 5.10 tại các khu vực từ huyện Điện Bạch ở Quảng Đông đến huyện Vạn Ninh ở Hải Nam.

Toàn bộ tàu cá đã được yêu cầu về nơi neo đậu an toàn trong khu các thành phố ven biển kêu gọi tăng cường biện pháp phòng chống rủi ro nước dâng, lũ quét và sạt lở đất.

Bão Matmo mạnh lên, cả thành phố Trung Quốc ngừng hầu hết hoạt động- Ảnh 2.

Nước ngập do mưa lớn trong bão Matmo tại thị trấn Santa Lucia, tỉnh Bulacan (Philippines) ngày 3.10

ẢNH: REUTERS

Thành phố Hải Khẩu lớn nhất Hải Nam dự kiến cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm, dừng các hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng, đóng cửa công viên từ chiều 4.10 đến ngày 5.10. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu sẽ hủy toàn bộ chuyến bay đến và đi từ 23 giờ tối 4.10.

Bão Matmo tiến vào ngay thời điểm người Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài 8 ngày từ hôm 1.10. Ước tính có khoảng 2,36 tỉ lượt hành khách đi lại trong dịp này, với số lượng chuyến đi trung bình mỗi ngày được dự báo tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hồng Kông, cơ quan khí tượng dự kiến tăng mức cảnh báo trong ngày 4.10.

Trước đó, bão Matmo quét qua Philippines trong ngày 3.10, gây ngập lụt nhiều vùng. Hàng ngàn người đã được sơ tán nhưng chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại.

Bão số 11 (bão Matmo) tăng cấp, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp

Tin liên quan

Bão Bualoi đổ bộ 3 lần tại Philippines, số người thiệt mạng gia tăng

Bão Bualoi đổ bộ 3 lần tại Philippines, số người thiệt mạng gia tăng

Ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người tại Philippines bị ảnh hưởng, sau khi bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ tại nước này 3 lần trước khi đi vào Biển Đông.

Khám phá thêm chủ đề

bão Matmo trung quốc Philippines Quảng Đông Hải Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận