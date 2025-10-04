Bão Matmo mạnh lên, cả thành phố Trung Quốc ngừng hầu hết hoạt động

Theo Tân Hoa xã, chính quyền hai tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc đã tăng mức độ ứng phó bão khi bão Matmo, cơn bão thứ 21 trong năm nay từ Thái Bình Dương, chuẩn bị đổ bộ.

Gió mạnh tại thị trấn Dinapigue, tỉnh Isabela (Philippines) khi bão Matmo quét qua ngày 3.10 ẢNH: AP

Tính đến 9 giờ sáng 4.10, bão Matmo cách huyện Từ Văn tại Quảng Đông khoảng 670 km về hướng đông nam, có sức gió lên đến 33 m/giây (118 km/giờ) tại vùng gần tâm bão, theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc. Cơn bão dự báo gây mưa lớn cho các tỉnh miền nam Trung Quốc như Quảng Đông và Vân Nam.

Cơn bão đang mạnh lên và đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, dự kiến đổ bộ vào sáng 5.10 tại các khu vực từ huyện Điện Bạch ở Quảng Đông đến huyện Vạn Ninh ở Hải Nam.

Toàn bộ tàu cá đã được yêu cầu về nơi neo đậu an toàn trong khu các thành phố ven biển kêu gọi tăng cường biện pháp phòng chống rủi ro nước dâng, lũ quét và sạt lở đất.

Nước ngập do mưa lớn trong bão Matmo tại thị trấn Santa Lucia, tỉnh Bulacan (Philippines) ngày 3.10 ẢNH: REUTERS

Thành phố Hải Khẩu lớn nhất Hải Nam dự kiến cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm, dừng các hoạt động kinh doanh, giao thông công cộng, đóng cửa công viên từ chiều 4.10 đến ngày 5.10. Sân bay quốc tế Mỹ Lan Hải Khẩu sẽ hủy toàn bộ chuyến bay đến và đi từ 23 giờ tối 4.10.

Bão Matmo tiến vào ngay thời điểm người Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài 8 ngày từ hôm 1.10. Ước tính có khoảng 2,36 tỉ lượt hành khách đi lại trong dịp này, với số lượng chuyến đi trung bình mỗi ngày được dự báo tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Hồng Kông, cơ quan khí tượng dự kiến tăng mức cảnh báo trong ngày 4.10.

Trước đó, bão Matmo quét qua Philippines trong ngày 3.10, gây ngập lụt nhiều vùng. Hàng ngàn người đã được sơ tán nhưng chưa có báo cáo thương vong và thiệt hại.