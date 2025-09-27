Bão Bualoi đổ bộ 3 lần tại Philippines, số người thiệt mạng gia tăng

Người dân di chuyển bằng bè tự chế tại tỉnh Laguna ở Philippines hôm 26.9 ẢNH: REUTERS

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 27.9 đưa tin bão Bualoi đã quét qua các vùng Bicol và Visayas của Philippines, buộc hàng ngàn gia đình vốn đã kiệt sức vì bão Ragasa phải rời bỏ nhà cửa và chen chúc trú ẩn tại các trường học.

Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) và nhiều cơ quan quản lý giảm thiểu rủi ro thiên tai địa phương, cơn bão đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng do gây ra lũ lụt trên diện rộng, sạt lở đất và mất điện. Trước đó, số nạn nhân thiệt mạng được ghi nhận trong ngày 26.9 là 3.

Tại vùng Bicol, bốn người đã thiệt mạng tại thành phố Masbate và tỉnh Camarines Norte, theo ông Claudio Yucot, giám đốc OCD khu vực Bicol.

Ông cho biết các nạn nhân gồm một người bị sét đánh, một người bị cây đổ đè trúng; một người bị tường sập đè chết và một người khác bị các mảnh vỡ rơi trúng.

Tại miền Trung Luzon, bà Jocelyn Avior Tejero (46 tuổi) và bé trai JC Tejero Constantino (8 tuổi) thiệt mạng tại thị trấn Morong (tỉnh Bataan) khi một cây lớn bị gió mạnh quật ngã đè lên căn nhà của họ lúc cả hai đang ngủ.

Tại tỉnh Biliran ở Đông Visayas, 7 người thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão, trong đó có 4 người bị đuối nước do lũ quét và 3 người thiệt mạng do lốc xoáy.

Trong vòng 12 giờ, bão Bualoi đã đổ bộ ba lần, tại khu vực San Policarpo (tỉnh Đông Samar) trước nửa đêm 25.9, tại khu vực Palanas (tỉnh Masbate) vào lúc 4 giờ ngày 26.9 và tại khu vực Mansalay (tỉnh Oriental Mindoro) vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Cơn bão đã khiến nhiều thành phố ngập lụt, nhà cửa bị tàn phá, đường sá hư hại và gây mất điện ở nhiều tỉnh.

OCD ước tính chỉ riêng tại vùng Bicol đã có hơn 85.000 hộ gia đình, tức hơn 318.000 người, bị ảnh hưởng, trong khi con số ở khu vực Visayas vẫn tiếp tục tăng.

Tại tỉnh Masbate, ông Gerald Palacio, trưởng cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh, cho biết khoảng 8.604 hộ gia đình, tức 26.000 người, đã buộc phải sơ tán đến các trung tâm lánh nạn.

"Theo sau cơn bão là sự tàn phá nghiêm trọng, nhà cửa hư hỏng, đất nông nghiệp bị tàn phá, đường dây điện bị quật ngã và đường sá bị chặn. Chúng tôi đang rất cần lương thực, nhu yếu phẩm phi thực phẩm, vật liệu che chở và nước sạch", ông Palacio nói.

Tại vùng Tây Visayas, bão Bualoi gây ra ngập lụt diện rộng khắp thành phố và tỉnh Iloilo. Trung tâm Điều hành Khẩn cấp thành phố Iloilo cho biết có ít nhất 22.573 hộ gia đình (84.757 người) bị ảnh hưởng, với 106 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 22 căn bị phá hủy hoàn toàn.

Bộ Phúc lợi và Phát triển xã hội Philippines cho biết đã dự trữ sẵn các gói lương thực tại những điểm trung chuyển chiến lược, trong khi các cơ quan phòng chống thiên tai vẫn đang tiếp tục công tác dọn dẹp và phân phát cứu trợ.