Dự báo khu vực hứng mưa lớn nguy hiểm trong bão Matmo

Gió bão mạnh cấp 8 mở rộng đến Lạng Sơn

Cập nhật tin bão số 11 (bão Matmo) mới nhất, trưa nay 5.10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng chiều tối nay, bão sẽ vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào bắc vịnh Bắc bộ, với cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo nhiều khu vực vùng núi phía bắc sẽ mưa lớn nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét ẢNH: HÀ TUYÊN

Sau khi đi vào vịnh Bắc bộ, bão Matmo sẽ đi dọc theo phía bắc vịnh Bắc bộ và có khả năng đổ bộ vào giữa khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong khoảng từ nửa đêm nay 5.10 cho đến sáng mai 6.10.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, hoàn lưu bão Matmo rất rộng nên khi tâm bão chưa đổ bộ đất liền nhưng từ đêm nay, bão số 11 bắt đầu gây ra gió mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố Bắc bộ và sẽ kéo dài đến trưa ngày mai 6.10.

Dự báo cụ thể từ đêm nay, đất liền ven biển Quảng Ninh, phía bắc TP.Hải Phòng có thể chịu tác động của gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13. Vùng gió mạnh cấp 8 sẽ mở rộng vào khu vực tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là xã, phường tiếp giáp biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đi sâu hơn trong đất liền, khu vực phía đông bắc Bắc bộ, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, dự báo những ngày tới, cơn bão Matmo gây ra mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ. Trong đó, vùng trọng tâm mưa lớn tiếp tục là các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc, lượng mưa phổ biến từ 150 mm - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn sẽ bắt đầu từ Quảng Ninh, Lạng Sơn kéo sang Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng... Các khu vực khác ở đồng bằng Bắc bộ, lượng mưa dự báo trong khoảng từ 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Dự báo chiều tối nay 5.10, bão Matmo đi vào vịnh Bắc bộ ẢNH: NCHMF

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 nguy cơ tiếp tục gây ra đợt lũ lớn trên các hệ thống sông Bắc bộ, lũ có thể lên báo động 2 - báo động 3, một số sông lũ trên báo động 3. Ngoài ra, dự báo từ ngày 6 - 9.10, lưu lượng lũ về các hồ chứa Thác Bà, Tuyên Quang, Hòa Bình... tăng cao, cần phải cảnh giác.

Ông Mai Văn Khiêm đặc biệt nhấn mạnh về nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi Bắc bộ, bởi trong cơn bão số 10 - bão Bualoi vừa qua, khu vực này đã hứng chịu đợt mưa rất lớn, lượng mưa lên tới 200 - 300 mm. Hiện nay, hầu hết các khu vực ở trung du, vùng núi Bắc bộ đã tương đối bão hòa, đất đã ngậm no nước và nhiều nơi đã xảy ra sạt trượt, nguy cơ gây ra các điểm nghẽn dòng chảy trên các sông, suối.

"Dự báo khoảng ngày 6 - 7.10, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn trong bão Matmo thì nguy cơ rất cao sẽ xảy ra lũ quét trên các sông, suối vùng núi, sạt lở đất ở sườn đồi ở trung du và vùng núi Bắc bộ", ông Khiêm nói.

Ông Khiêm khuyến cáo các địa phương vùng núi và trung du Bắc bộ ngay trong ngày 5.10 cần chủ động có giải pháp ứng phó mưa bão Matmo, chủ động rà soát các điểm nghẽn dòng khi mà cơn bão chưa trực tiếp gây ra mưa lớn, để kịp thời phát hiện điểm nguy cơ sạt trượt, nghẽn dòng, thông báo kịp thời cho người dân di dời, đảm bảo an toàn trong những ngày tới.