Cảnh báo khu vực gió mạnh trong bão Matmo, 14 tỉnh khẩn trương ứng phó

Sáng 5.10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ký công điện chỉ đạo các bộ, ngành và 15 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên,Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 11 và thiên tai sau bão.

Bão số 11 đang ở cường độ mạnh nhất trên Biển Đông, gió cấp 12 - 13 ẢNH: VNDMS

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 10 giờ sáng nay tâm bão số 11 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350 km về phía đông đông nam. Cường độ bão số 11 đang ở cấp 12 - 13, giật cấp 15. Đây sẽ là giai đoạn mạnh nhất của cơn bão trên Biển Đông.

Dự báo, từ đêm 5.10 đến trưa ngày 6.10, bão số 11 sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Khu vực ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12.

Khu vực sâu trong đất liền phía đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Các xã, phường phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13, các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP.Hải Phòng có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11.

Các xã ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã biên giới phía bắc của tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10; phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh (khu vực phía đông bắc tỉnh Bắc Giang cũ) có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.



Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu UBND các tỉnh, thành gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin đến người dân về phạm vi, cường độ của bão để chủ động phòng tránh, tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số 11 khi đổ bộ vào đất liền sẽ suy yếu và không gây gió mạnh.

Theo đó, các địa phương phải rà soát khu vực nguy hiểm, sơ tán dân khỏi khu vực trũng thấp, nhà yếu, lồng bè, chòi canh ven biển, vùng nguy cơ sạt lở và lũ quét; đình chỉ hoạt động trên biển, quản lý chặt tàu thuyền neo đậu, không để người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế cân nhắc cho học sinh và công nhân nghỉ học, nghỉ làm tại các khu vực dự báo gió mạnh, mưa lớn; khẩn trương chằng chống nhà cửa, công trình, kho tàng, cắt tỉa cây xanh, bảo vệ hệ thống điện, viễn thông, khu công nghiệp, mỏ khai thác.

Các địa phương sẵn sàng phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, vận hành hệ thống thoát nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Ngoại giao, KH-CN, Y tế, GD-ĐT, VH-TT-DL phải chủ động phối hợp với địa phương ứng phó bão số 11 (bão Matmo), mưa lớn, lũ quét, ngập lụt... sau bão.

Các địa phương thực hiện trực ban 24/24 giờ, báo cáo thường xuyên diễn biến bão số 11, diễn biến thiên tai sau bão về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp - Môi trường).

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 (bão Matmo) đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, khoảng 25 km/giờ. Dự báo từ 19 giờ hôm nay, bão bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh phía đông Bắc bộ.