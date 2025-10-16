Tổng Bí thư: Hà Nội phải giải quyết dứt điểm ô nhiễm, ngập úng

Sáng 16.10, phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đại hội lần này là dịp để cán bộ soi lại mình, đặt đúng mục tiêu, tạo khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới, phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới của dân tộc và thực hiện ước nguyện của Bác Hồ về thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới

Đồng tình về 6 nhóm hạn chế, yếu kém nêu trong báo cáo chính trị, Tổng Bí thư đề nghị đại hội cần tiếp tục phân tích sâu sắc các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để có chủ trương giải quyết dứt điểm trong nhiệm kỳ tới.

Để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý cho Đảng bộ TP.Hà Nội 7 yêu cầu, nhiệm vụ.

Thứ nhất, xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương hành động và trách nhiệm. Đây là trục đột phá đầu tiên, quyết định mọi thành công.

"Mỗi cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nói đi đôi với làm, vì nhân dân phục vụ. Phải thay đổi triệt để tư duy bằng tinh thần mới: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng", Tổng Bí thư nói.

Thứ hai, Hà Nội cần đặt văn hiến, bản sắc sáng tạo ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển của thủ đô. Coi đây là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, là căn cốt để hình thành bản lĩnh trí tuệ và sức vươn của Hà Nội, làm nền tảng để thủ đô khẳng định vai trò đầu tàu, vị thế dẫn dắt và sức lan tỏa của quốc gia trong thời kỳ mới.

Thứ ba, Hà Nội phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới, đủ năng lực điều phối, dẫn dắt và giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, đồng thời mở ra một tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội đang đối mặt với những thách thức đô thị tích lũy từ lịch sử phát triển các khu chung cư cũ, kẹt xe kéo dài, ô nhiễm không khí dai dẳng, ngập lụt khi mưa lớn và sự quá tải của hạ tầng nội đô.

Những thách thức ấy không chỉ là bài toán hạ tầng mà là phép thử năng lực quản trị tầm quốc gia, là phép thử đối với tầm vóc và bản lĩnh của thủ đô.

Về vấn đề này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự đại hội thảo luận và thống nhất đưa vào chương trình hành động trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII để giải quyết dứt điểm 4 vấn đề tồn tại nhiều năm của thủ đô, nhân dân rất mong đợi.

4 vấn đề gồm: ùn tắc giao thông; trật tự đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh, vệ sinh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí; ngập úng ở đô thị và vùng ven đô.

"Để vượt qua, Hà Nội không thể chỉ điều chỉnh theo lối cũ mà phải kiến tạo một mô hình quản trị hoàn toàn mới: từ quản lý sang kiến tạo; từ chồng chéo, rời rạc sang đồng bộ, tích hợp; từ ngắn hạn sang bền vững, với tầm vóc của một thủ đô hiện đại, vừa đủ sức giải quyết triệt để những vấn đề cấp bách, vừa mở ra tầm vóc phát triển mới", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội không chỉ duy trì trật tự mà còn tạo năng lực bứt phá, không chỉ quản lý hiện tại mà còn chủ động định hình tương lai.

"Chúng ta phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động để dẫn dắt tư duy, chuẩn mực và mô hình phát triển của cả nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Mọi chính sách, quy hoạch phải phục vụ chất lượng sống của người dân

Thứ tư, theo Tổng Bí thư, Hà Nội phải hoàn thiện mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, biến mỗi cực phát triển thành trung tâm. Các đô thị được kết nối chặt chẽ bằng hạ tầng, coi hạ tầng là "xương sống" các trục chiến lược và hành lang liên kết tổng hợp.

"Không thể tiếp tục dồn nén mọi chức năng hành chính kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa vào khu nội đô lịch sử vốn đã quá tải mà phải tổ chức lại không gian đô thị theo các cực phân tán nhưng vẫn đảm bảo sự liên kết đồng bộ", Tổng Bí thư lưu ý.

Thứ năm, phải phát triển Hà Nội thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội mà còn là sự lựa chọn chiến lược về tầm vóc quốc gia, thể hiện tư duy chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, nhân tài và sáng tạo.

Thứ sáu, Hà Nội phải lấy con người làm trung tâm và làm thước đo cho sự phát triển, xây dựng thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng, văn minh, là hình mẫu văn hóa tri thức để dẫn dắt quốc gia.

Theo Tổng Bí thư, đặt con người làm trung tâm không chỉ là quan điểm nhân văn mà còn là nguyên tắc vận hành của một đô thị hiện đại, thông minh được phát triển bền vững. Mọi chính sách, quy hoạch, công nghệ, hạ tầng phải phục vụ năng lực và chất lượng sống của người dân. Thủ đô phải trở thành thành phố nơi mọi người đều có cơ hội học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến.

Thứ bảy, Hà Nội phải giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại hợp tác vùng và quốc tế.

"Hà Nội phải luôn là pháo đài vững chắc về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Lấy cảm giác an toàn và bình yên của người dân và du khách làm thước đo cho sự bình yên của thủ đô", Tổng Bí thư nói.