Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia (P.Từ Liêm) từ ngày 15 - 17.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự đại hội ẢNH: HỮU THẮNG

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Đại hội tiếp tục khẳng định tinh thần quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô hướng đến những cột mốc mới trên chặng đường phát triển mạnh mẽ hơn.

Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự đại hội ẢNH: HỮU THẮNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: HỮU THẮNG

Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên chính thức ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc. TP.Hà Nội đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII có sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 500.000 đảng viên của toàn Đảng bộ ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Theo Bí thư Hà Nội, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trong các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị đại hội, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhấn mạnh: "Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội phải thật sự tiêu biểu, kiểu mẫu, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên".

"Tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội chúng ta cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp trí tuệ để cụ thể hóa yêu cầu, kỳ vọng của T.Ư, của Tổng Bí thư Tô Lâm, của cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước xây dựng, phát triển thủ đô "Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng", Bí thư Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội ẢNH: TRƯỜNG PHONG

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII có sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 500.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Trước đó, ngày 15.10, đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc của đại hội; thông báo phân công các tổ thảo luận, hướng dẫn thảo luận tại đại hội và tại các tổ…