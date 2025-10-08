Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khoá XVIII dự kiến có 75 ủy viên

Sáng 8.10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải thông tin về kế hoạch tổ chức đại hội ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo kế hoạch dự kiến, đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 - 17.10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Phiên trù bị tổ chức chiều 15.10. Phiên chính thức diễn ra vào các ngày 16 - 17.10.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trước yêu cầu đó, ngay từ sớm, Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, dự thảo văn kiện, đã tổ chức thảo luận, xin ý kiến nhiều bước, nhiều vòng trong Tiểu ban Văn kiện, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Xác định văn kiện không chỉ là sản phẩm của tổ chức đảng mà còn là kết tinh từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các cấp, các ngành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đặc biệt là các hội nghị để xin ý kiến các cơ quan T.Ư, các chuyên gia, nhà khoa học, chức sắc, tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức…, xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, lấy ý kiến tại đại hội các đảng bộ trực thuộc và đăng báo, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Dự thảo văn kiện của đại hội cũng cập nhật tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của T.Ư, của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: KHẮC HIẾU

Về công tác nhân sự, ông Hải nêu rõ, bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư và các ban Đảng T.Ư, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.

Tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28.8.2025, Bộ Chính trị đã cơ bản nhất trí với phương án nhân sự Thành ủy Hà Nội chuẩn bị.

Cụ thể, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 người; số lượng Ban Thường vụ gồm 17 người; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 người. Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị số 45- CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của T.Ư.

Trao đổi thêm về số lượng nhân sự, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, TP.Hà Nội được T.Ư thống nhất cho phép số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là 75 người, nhiều hơn 4 người so với nhiệm kỳ trước.