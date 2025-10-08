Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khoá XVIII dự kiến có 75 ủy viên

Sáng 8.10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Theo kế hoạch dự kiến, đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 15 - 17.10, tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Phiên trù bị tổ chức chiều 15.10. Phiên chính thức diễn ra vào các ngày 16 - 17.10.
Thông tin tại buổi họp báo, ông Hà Minh Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho biết Ban Thường vụ Thành ủy xác định đây là công tác rất quan trọng, không những đánh giá kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, quân và dân thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự phát triển của thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Trước yêu cầu đó, ngay từ sớm, Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng đề cương tổng quát, đề cương chi tiết, dự thảo văn kiện, đã tổ chức thảo luận, xin ý kiến nhiều bước, nhiều vòng trong Tiểu ban Văn kiện, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Xác định văn kiện không chỉ là sản phẩm của tổ chức đảng mà còn là kết tinh từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, các cấp, các ngành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đặc biệt là các hội nghị để xin ý kiến các cơ quan T.Ư, các chuyên gia, nhà khoa học, chức sắc, tôn giáo, văn nghệ sĩ, trí thức…, xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, lấy ý kiến tại đại hội các đảng bộ trực thuộc và đăng báo, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Dự thảo văn kiện của đại hội cũng cập nhật tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của T.Ư, của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.
Về công tác nhân sự, ông Hải nêu rõ, bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư và các ban Đảng T.Ư, Thành ủy đã xây dựng, ban hành phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó xác định rõ số lượng, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh theo quy định.
Tại Thông báo số 91-TB/TW ngày 28.8.2025, Bộ Chính trị đã cơ bản nhất trí với phương án nhân sự Thành ủy Hà Nội chuẩn bị.
Cụ thể, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 75 người; số lượng Ban Thường vụ gồm 17 người; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 người. Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị số 45- CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của T.Ư.
Trao đổi thêm về số lượng nhân sự, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, TP.Hà Nội được T.Ư thống nhất cho phép số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là 75 người, nhiều hơn 4 người so với nhiệm kỳ trước.
Tại dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 40%; tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong GRDP khoảng 8%; vốn đầu tư xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 5,0 triệu tỉ đồng...
Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80% trở lên, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 60%; năng suất lao động năm 2030 (theo giá hiện hành) đạt 644,5 triệu đồng/lao động; số bác sĩ bình quân trên 10.000 dân là 19 bác sĩ; tỷ lệ trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 85% trở lên...
Về đô thị, môi trường, tỷ lệ đô thị hóa đạt 65 - 70%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân; tổng số nhà ở xã hội hoàn thành khoảng 120.000 căn; diện tích cây xanh đô thị đạt tối thiểu 10 m2/người; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được phân loại tại nguồn, thu gom, xử lý theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 100%.
Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt 70%, trong đó tại lưu vực 4 sông nội đô đạt 100%; tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn đạt 40%; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải làng nghề đạt 50%; tỷ lệ số ngày trong năm có chỉ số chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 80% trở lên...
