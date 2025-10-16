Xây dựng thủ đô đáng sống, nhân dân hạnh phúc

Bầu cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo

Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào chiều 15.10 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ. Đó là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên trù bị chiều 15.10 ẢNH: VIẾT THÀNH

Về xây dựng văn kiện đại hội, bà Hoài đề nghị tại đại hội lần này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa. Đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIV của Đảng, bà Hoài đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố. Những cán bộ được bầu vào Ban chấp hành phải có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo.

Sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới

Trao đổi với báo chí trước thềm diễn ra đại hội, Bí thư Bùi Thị Minh Hoài cho biết ngày 21.8 vừa qua, chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hình ảnh thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút cả trong và ngoài nước.

Thực hiện tinh thần đó, Hà Nội đã cụ thể hóa gắn với triển khai 7 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn thủ đô xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xanh, thông minh; nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực…; là thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD…

Cụ thể hóa mục tiêu, thành phố xác định 43 chỉ tiêu đến năm 2030 tập trung về kinh tế, xã hội, đô thị, môi trường và xây dựng Đảng. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 40%. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 80% trở lên...

Theo Bí thư Hà Nội, với tinh thần "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy thủ đô và hành động Hà Nội", Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá nhằm cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trên.

Cạnh đó, với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô khẳng định kiên trì hiện thực hóa tầm nhìn "thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc"…

Ngày 16.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Theo kế hoạch, trong ngày làm việc thứ nhất sẽ bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII.