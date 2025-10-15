Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bí thư Hà Nội: 'Đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá'

Nguyễn Trường
15/10/2025 14:44 GMT+7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, đối với công tác xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, các đại biểu cần kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Chiều 15.10, phát biểu khai mạc tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước.

Bí thư Hà Nội: 'Đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá' - Ảnh 1.

Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu khai mạc tại phiên trù bị

ẢNH: HỮU THẮNG

Thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Bí thư Hà Nội, đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ. Đó là tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Về xây dựng văn kiện đại hội, Bí thư Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tại đại hội lần này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá trong thời gian tới.

Bí thư Hà Nội: 'Đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá' - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên trù bị

ẢNH: HỮU THẮNG

Về bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Hoài đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII là những nhân sự có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo.

Đảm bảo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được đại hội bầu ra là một tập thể mạnh, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo triển khai thực hiện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

"Với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội. Xứng đáng với vị thế, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của thủ đô với đồng bào cả nước, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", bà Hoài nói.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong 3 ngày (từ 15 - 17.10), tại Trung tâm hội nghị quốc gia.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII có sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ, tiến hành nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khóa XVIII và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Theo nội dung chương trình, trong chiều 15.10, tại phiên trù bị sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội; Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thông qua chương trình đại hội phiên chính thức.

Tin liên quan

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội khoá XVIII dự kiến có 75 ủy viên

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố đã được T.Ư thống nhất cho phép số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII là 75 ủy viên, nhiều hơn 4 người so với nhiệm kỳ trước.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII Bí thư Hà Nội Văn kiện
Xem thêm bình luận