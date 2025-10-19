Không khí lạnh tạo thành 'bức tường' ngăn bão Fengshen đổ bộ vào miền Trung

Khả năng bão Fengshen đổ bộ miền Trung là không cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay 19.10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc Bắc bộ nước ta. Cùng ngày, bão Fengshen sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm nay.

Dự báo bão Fengshen sẽ suy yếu trên biển, trước khi ảnh hưởng đến miền Trung nước ta ẢNH:VNDMS

7 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,1 độ vĩ bắc và 121,5 độ kinh đông, trên khu vực phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Không khí lạnh xuất hiện cùng thời điểm có bão số 12 trên Biển Đông, liên tục được tăng cường với cường độ mạnh trong những ngày sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến hướng đi, cũng như cường độ bão Fengshen trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fengshen khi đi vào Biển Đông sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và cường độ tiếp tục mạnh lên. Dự báo trong khoảng ngày 22.10, bão Fengshen di chuyển đến phía bắc đặc khu Hoàng Sa sẽ đạt cường độ mạnh nhất ở cấp 11, giật cấp 13.

Cùng thời điểm này, từ ngày 20 - 22.10, không khí lạnh với cường độ mạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến nước ta sẽ tác động đến cơn bão Fengshen trên Biển Đông.

Khối không khí lạnh sẽ tạo thành "bức tường" chắn ở phần phía tây của cơn bão khiến cho bão ít khả năng di chuyển chính tây để đi vào Bắc bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc. Yếu tố tác động này sẽ làm cơn bão đổi hướng di chuyển từ tây bắc sang hướng tây tây nam. Dự báo khi vào đến khu vực đặc khu Hoàng Sa, không khí lạnh sẽ xâm nhập vào cơn bão khiến nó suy yếu dần.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khả năng bão Fengshen (bão số 12) đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung là không cao. Khi chịu sự tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, nhiều khả năng bão Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển.

Cũng theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ cơn bão Ragasa, bão Matmo gần đây, hoàn lưu sau bão gây ra mưa rất lớn, nên người dân, các địa phương miền Trung cần cảnh giác với nguy cơ mưa lớn sau bão Fengshen.

Dự báo trong những ngày tới, các tỉnh miền Trung sẽ chịu tác động đồng thời của không khí lạnh, hoàn lưu sau bão Fengshen, nhiễu động gió đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm định hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23 - 26.10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Fengshen, trong ngày và đêm nay, vùng biển bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, riêng phía đông khu vực này gió mạnh dần lên cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng cao từ 2,5 - 5 m. Trong tối và đêm nay, vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 1,5 - 3 m.

Dự báo trong ngày mai 20.10, vùng bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão Fengshen gió mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13. Biển động dữ dội, sóng cao từ 4 - 6 m. Ở vịnh Bắc bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3 m.