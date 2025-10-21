Đà Nẵng: Sườn núi bị nứt dài hơn 50 m, di dời nhiều hộ dân trong đêm

Sáng nay (21.10), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên địa bàn vừa xuất hiện vết nứt dài hơn 50 m trên sườn núi, đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân ở làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh).

Ông Hải cho biết, khoảng 17 giờ ngày 20.10, người dân làng Kon Pin phát hiện vết nứt dài khoảng 50 m, rộng khoảng 50 cm, chỉ cách khu dân cư khoảng 35 m và có dấu hiệu lan rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Tổ chức di dời tài sản của người dân ngay trong đêm ẢNH: NGỌC THƠM

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành di dời khẩn cấp 8 hộ dân với 34 nhân khẩu cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm", ông Hải nói.

Làng Kon Pin có tổng cộng 29 hộ dân. Ngoài 8 hộ dân đã được di dời khẩn cấp, lãnh đạo địa phương cũng đã đến vận động 21 hộ dân còn lại di chuyển đến ở tạm tại nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Để đảm bảo an toàn, hàng chục người dân cùng nhiều tài sản đều được di dời ngay trong đêm ẢNH: NGỌC THƠM

Chủ tịch UBND xã Trà Linh chia sẻ thêm, trong sáng nay 21.10, xã sẽ tổ chức họp dân, bàn phương án cụ thể để di dời luôn những hộ dân còn lại nhằm đảm bảo an toàn tối đa trước dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới.

Ngoài việc khẩn trương di dời người và tài sản, chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực vết nứt trên sườn núi. Đồng thời, khảo sát, đánh giá nguy cơ sạt lở để báo cáo UBND TP. Đà Nẵng nhằm có phương án xử lý lâu dài, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng cao.