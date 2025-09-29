Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Quảng Ngãi: Kiểm tra vết nứt dài 200 m trên đồi ở xã Đăk Plô

Hải Phong
Hải Phong
29/09/2025 15:10 GMT+7

Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ chuyên môn lên hiện trường kiểm tra vết nứt dài gần 200 m trên quả đồi thuộc thôn Róok Mẹt, xã Đăk Plô.

Ngày 29.9, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xuất hiện vết nứt dài gần 200 m, có nguy cơ sạt lở tại thôn Róok Mẹt; đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ dân vừa di dời đến nơi an toàn.

Quảng Ngãi: Kiểm tra vết nứt dài 200 m xuất hiện trên đồi trồng mì - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ở xã Đăk Plô kiểm tra hiện trường vết nứt trên sườn đồi

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Vĩnh, qua kiểm tra, vết nứt trên sườn đồi hiện chưa có dấu hiệu mở rộng thêm. UBND xã đã chỉ đạo các thôn, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chủ động phương án ứng phó, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm. Lực lượng, phương tiện cũng được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

"Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 12 hộ dân (54 nhân khẩu) vừa di dời. Trước mắt, xã đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng", ông Vĩnh nói.

Quảng Ngãi: Kiểm tra vết nứt dài 200 m xuất hiện trên đồi trồng mì - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo sạt lở

ẢNH: CẨM ÁI

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã cử đoàn vào kiểm tra hiện trạng nứt đồi tại thôn Róok Mẹt. Trên cơ sở khảo sát, Sở NN-MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi về giải pháp xử lý để loại bỏ nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Quảng Ngãi: Kiểm tra vết nứt dài 200 m xuất hiện trên đồi trồng mì - Ảnh 3.

Vết nứt trên đồi trồng mì dài gần 200 m

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ghi nhận, vết nứt xuất hiện sau những đợt mưa lớn, nằm trên khu vực người dân trồng mì và cà phê. Vết nứt rộng 5 - 15 cm, sâu khoảng 50 cm, kéo dài gần 200 m. Đáng lo ngại, phía sau nhiều ngôi nhà dưới chân đồi cũng đã xuất hiện các vết nứt nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân.

Quảng Ngãi: Kiểm tra vết nứt dài 200 m xuất hiện trên đồi trồng mì - Ảnh 4.

Chính quyền xã Đăk Plô hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm

ẢNH: CẨM ÁI

Ngay sau khi kiểm tra, UBND xã Đăk Plô đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại; đồng thời vận động bà con tạm lánh tại nhà rông, trường học hoặc ở xen ghép với các hộ khác.

Xã Đăk Plô được thành lập sau khi sáp nhập 3 xã Đăk Plô, Đăk Man và Đăk Nhoong, hiện có 1.681 hộ với 13 thôn. Địa phương có địa hình đồi núi dốc, nhiều hộ dân sinh sống ven sườn núi, gần sông suối. Đang vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất ở khu vực này được đánh giá là rất cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
