Quảng Ngãi: Kiểm tra vết nứt dài 200 m trên đồi ở xã Đăk Plô

Ngày 29.9, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế khu vực xuất hiện vết nứt dài gần 200 m, có nguy cơ sạt lở tại thôn Róok Mẹt; đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ dân vừa di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng ở xã Đăk Plô kiểm tra hiện trường vết nứt trên sườn đồi ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Vĩnh, qua kiểm tra, vết nứt trên sườn đồi hiện chưa có dấu hiệu mở rộng thêm. UBND xã đã chỉ đạo các thôn, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền, chủ động phương án ứng phó, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm. Lực lượng, phương tiện cũng được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời xử lý tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

"Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 12 hộ dân (54 nhân khẩu) vừa di dời. Trước mắt, xã đã trích kinh phí hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng", ông Vĩnh nói.

Cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo sạt lở ẢNH: CẨM ÁI

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã cử đoàn vào kiểm tra hiện trạng nứt đồi tại thôn Róok Mẹt. Trên cơ sở khảo sát, Sở NN-MT sẽ tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi về giải pháp xử lý để loại bỏ nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Vết nứt trên đồi trồng mì dài gần 200 m ẢNH: CẨM ÁI

Theo ghi nhận, vết nứt xuất hiện sau những đợt mưa lớn, nằm trên khu vực người dân trồng mì và cà phê. Vết nứt rộng 5 - 15 cm, sâu khoảng 50 cm, kéo dài gần 200 m. Đáng lo ngại, phía sau nhiều ngôi nhà dưới chân đồi cũng đã xuất hiện các vết nứt nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân.

Chính quyền xã Đăk Plô hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân di dời khỏi vùng nguy hiểm ẢNH: CẨM ÁI

Ngay sau khi kiểm tra, UBND xã Đăk Plô đã cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại; đồng thời vận động bà con tạm lánh tại nhà rông, trường học hoặc ở xen ghép với các hộ khác.