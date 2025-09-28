Bão số 10 gây gió lớn vùng biển Quảng Ngãi - Quảng Trị, dân cấp tập vào hầm trú ẩn

Trưa 28.9, theo báo cáo từ Đồn biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị), công tác phòng chống bão cơ bản hoàn tất từ cuối giờ sáng cùng ngày. Lực lượng chức năng đã đưa 9 thuyền cá của ngư dân lên vị trí cao để neo, buộc chắc chắn; đồng thời phối hợp chằng chống hơn 20 ngôi nhà, cơ sở kinh doanh dịch vụ và trụ sở đặc khu hành chính. Đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm, đủ đảm bảo cho bộ đội trong vòng 15 ngày.

Bão số 10 gây gió lớn vùng biển Quảng Ngãi - Quảng Trị, dân cấp tập vào hầm trú ẩn

Từ sáng, trên đảo bắt đầu có mưa lớn, gió giật mạnh trên cấp 8. Lực lượng vũ trang đã huy động 3 tổ công tác với 25 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ chằng chống và vận động người dân vào nơi trú ẩn. Một số trường hợp đã được cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiện 100% quân số trực chiến, duy trì liên lạc thông suốt và sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Trẻ em luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Xuân Anh, Bí thư đặc khu Cồn Cỏ, cho biết: “Trên đảo lúc 12 giờ ngày 28.9 đã có gió mạnh cấp 7 - 8, nhưng toàn bộ gần 200 người dân, công nhân và lực lượng vũ trang đều đã vào hầm trú ẩn. Mọi biện pháp cần thiết đã được triển khai, vì ở đảo, nếu xảy ra sự cố thì việc xử lý sẽ khó khăn hơn đất liền”.



