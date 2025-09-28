Sáng 28.9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu thành công 6 người mắc kẹt trong xe ô tô do cây xanh bật gốc đè trúng.

Hoảng hồn cây xanh bật gốc đè ô tô chở 6 người, có cụ ông 85 tuổi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 55 phút ngày 28.9, tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (TP.Đà Nẵng), một cây xanh bất ngờ ngã đổ, đè lên ô tô 7 chỗ do anh N.T.Q (30 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) điều khiển, trên xe có tổng cộng 6 người.

Lúc này, tán cây lớn ngã đổ đã đè kín chiếc xe ô tô khiến 6 người mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cây xanh ngã đổ đè trúng ô tô 7 chỗ ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã nhanh chóng điều 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng khẩn trương dùng máy cưa cắt cành, tiếp cận 6 nạn nhân, trong đó có một cụ ông 85 tuổi di chuyển khó khăn. Tất cả nạn nhân sau đó được giải cứu ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô 7 chỗ bị hư hỏng, bị thân cây lớn đè trúng khiến chiếc xe ô tô nổ lốp. Được biết chiếc xe ô tô gặp nạn là xe chạy dịch vụ vận tải.

Chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng, nổ lốp sau khi bị cây xanh bật gốc đè trúng ẢNH: Đ.X

Sau đó, lực lượng tiếp tục thu dọn hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt. Đến 7 giờ 35 ngày 28.9, công tác cứu nạn hoàn tất, lực lượng và phương tiện trở về trạng thái thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.