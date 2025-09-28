Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Bão số 10 áp sát Quảng Trị - Đà Nẵng | Khẩn trương ứng cứu 2 tàu cá gặp nạn
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Bão số 10 áp sát Quảng Trị - Đà Nẵng | Khẩn trương ứng cứu 2 tàu cá gặp nạn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/09/2025 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 28.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 28.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 28.9: Bão số 10 áp sát Quảng Trị - Đà Nẵng | Khẩn trương ứng cứu 2 tàu cá gặp nạn

Bão số 10 (Bualoi) giảm tốc nhưng vẫn nguy hiểm, cảnh báo lũ trên các sông

Tâm bão số 10 hiện đang áp sát đất liền các tỉnh miền Trung. Lúc 10 giờ sáng nay, bão ở ngay trên vùng biển Quảng Trị – Đà Nẵng, cách Huế khoảng 140 km, với sức gió giật lên tới cấp 15. Trong vài giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tắc với tốc độ 25 km/giờ. Tình hình được dự báo rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Bão số 10 (Bualoi) giảm tốc nhưng vẫn nguy hiểm, cảnh báo lũ trên các sông

Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện

Một đoạn clip dài chưa đầy 1 phút đang lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Trong clip, giọng nói được cho là của phó hiệu trưởng một trường tiểu học tại Quảng Trị, khẳng định “100% học sinh không sao cả” và ngăn cản việc đưa các em đến bệnh viện, dù nhiều học sinh có biểu hiện bất thường sau bữa ăn.

Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

