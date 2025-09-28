Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện
Video Giáo dục

Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện

Thanh Lộc
Thanh Lộc
28/09/2025 09:48 GMT+7

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại lời nói được cho là của Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (tỉnh Quảng Trị). Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc bởi vị này bị cho là đã ngăn cản việc đưa học sinh nghi ngộ độc đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng 28.9, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết chính quyền đang phối hợp xác minh vụ việc liên quan đến thông tin Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy không đồng ý cho đưa học sinh nghi ngộ độc đến bệnh viện cấp cứu.

Thực hư thông tin phó hiệu trưởng ngăn đưa học sinh bị ngộ độc đi bệnh viện

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm kèm clip dài 44 giây, được cho là ghi lại cảnh tại phòng y tế của nhà trường. Trong clip có sự hiện diện của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, nhân viên y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm cùng nhiều học sinh có biểu hiện bất thường.

Đáng chú ý, giọng nói được cho là của bà Đ.T.H.H (Phó hiệu trưởng), khẳng định “không đưa đi viện” dù nhân viên y tế đề nghị chuyển gấp các em đến cơ sở y tế. Cụ thể, trong đoạn hội thoại được cho là của bà H. nói với một người đàn ông (được cho là ông Đ.V.M, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy) có đoạn: "Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Để đó. Không có vấn đề chi hết".

UBND xã Kim Ngân khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Hàng chục học sinh Quảng Trị nhập viện vì ngộ độc: Truy nguồn gốc thức ăn


