Nam sinh viên bị bắt cóc online: 'Em hoang mang, không biết đang bị khống chế'
Video Giáo dục

Nam sinh viên bị bắt cóc online: 'Em hoang mang, không biết đang bị khống chế'

Vũ Đoan - Hà Ánh
25/09/2025 19:00 GMT+7

Nam sinh Học viện Hàng không Việt Nam kể lại khoảnh khắc bị ‘bắt cóc online’, thuê nhà nghỉ ở Tây Ninh, gần cửa khẩu Mộc Bài, sau đó được cơ quan chức năng truy tìm, giải cứu trong 10 tiếng đồng hồ.

Chỉ trong 3 ngày từ 17-20.9.2025, liên tiếp 2 tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị "bắt cóc online" và được cơ quan chức năng phát hiện, giải cứu trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

Nam sinh viên bị bắt cóc online: 'Em hoang mang, không biết đang bị khống chế'- Ảnh 1.

Nam sinh viên và mẹ kể lại câu chuyện với phóng viên

Theo lời kể của nạn nhân, họ đều nhận được cuộc gọi của nhóm lừa đảo tự xưng "Cảnh sát điều tra tội phạm", cáo buộc liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.

Nhóm này yêu cầu nam sinh cung cấp mật khẩu tài khoản Zalo, thuê nhà nghỉ ở Tây Ninh, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 50 km, đồng thời báo gia đình rằng đang bị bắt cóc để buộc chuyển 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu được nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Đến lúc này nam sinh mới biết mình đã sập bẫy "bắt cóc online".

Nam sinh viên bị bắt cóc online: 'Em hoang mang, không biết đang bị khống chế'- Ảnh 2.

Thời gian qua, tình trạng "bắt cóc online" xảy ra ở nhiều địa phương. Các nhóm tội phạm ở nước ngoài thường giả danh cơ quan tố tụng để gọi điện hù dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc.

Công an nhiều tỉnh, thành đã khuyến cáo người dân, nhất là giới trẻ, cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy lừa đảo công nghệ cao.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
