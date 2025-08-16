Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam có ngành dự báo 27 điểm

Học viện Hàng không Việt Nam có số lượng thí sinh đăng ký gần gấp đôi năm ngoái nguồn: vaa

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện Học viện Hàng không Việt Nam cho biết thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường tăng mạnh. Do đó, điểm chuẩn cũng dự kiến tăng cao một số ngành.

Cụ thể, năm nay Học viện Hàng không Việt Nam ghi nhận có 21.394 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, với 37.727 nguyện vọng. Số này tăng mạnh so với năm ngoái, với 11.471 thí sinh đăng ký 15.817 nguyện vọng.

Do đó, đại diện nhà trường dự báo điểm chuẩn nhiều ngành có thể tăng từ 4-6 điểm do số lượng thí sinh và nguyện vọng đăng ký tăng. Trong đó, điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT dự kiến thấp nhất ở mức 19 (năm ngoái thấp nhất 16 điểm, tức tăng khoảng 3 điểm). Đáng chú ý, ngành có điểm chuẩn cao nhất dự kiến có thể lên tới 27 điểm.

Tuy nhiên, đại diện nhà trường cho biết thông tin dự báo này mới chỉ căn cứ ở tình hình hiện tại, điểm chuẩn chính thức có thể thay đổi sau 6 lần lọc ảo xét tuyển toàn quốc.

Các ngành ghi nhận nhiều thí sinh đăng ký năm nay gồm: thương mại hàng không, marketing, kỹ thuật hàng không, quản lý hoạt động bay, quản lý và khai thác cảng hàng không, logistics, kinh tế hàng không...

Năm 2025, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển sinh 4.625 chỉ tiêu, gồm 13 ngành. Các phương thức tuyển sinh cụ thể gồm: xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học bạ cả năm lớp 12, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội, xét tuyển chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Điểm sàn theo các phương thức xét tuyển như sau: điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 các ngành từ 15-20 điểm; xét học bạ từ 18-23,88 điểm; xét điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM từ 520-697,5; xét điểm bài thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội từ 70-87,5; xét chứng chỉ SAT từ 990 đến 1.215 điểm; xét chứng chỉ ATC từ 18-25; xét chứng chỉ IB từ 25-31,75.

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam từ 16 đến 26, cao nhất là ngành quản lý hoạt động bay, chương trình tiếng Anh. Bốn ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất mức 16 điểm gồm: công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.