Thú vị màn hỏi đáp của học sinh tiểu học với Tổng giám đốc WIPO

Tham dự tọa đàm có ông Hoàng Minh (Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ khoa học và Công nghệ) và hiệu trưởng một số trường đại học.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, sự bùng nổ của những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo hay blockchain đang mở ra cơ hội vàng để Việt Nam đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam hiện có hơn 20 triệu thanh niên – một thế hệ năng động, sáng tạo, được kỳ vọng trở thành động lực chính của đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 - hai nghị quyết quan trọng về khoa học công nghệ và giáo dục chính là đôi cánh giúp nuôi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời biến sáng tạo thành giá trị thực tiễn.

"Có thể khẳng định rằng đây là thời cơ lịch sử để Việt Nam kiến tạo và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên giáo dục, đào tạo sở hữu trí tuệ. Với thế hệ trẻ đầy tiềm năng, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng hỗ trợ từ WIPO, chúng ta có thể xây dựng văn hóa sở hữu trí tuệ từ gốc rễ – nơi mỗi bạn trẻ không chỉ sáng tạo mà còn biết bảo vệ và thương mại hóa ý tưởng của mình. Điều này sẽ đưa đổi mới sáng tạo thành động lực thực sự, giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thu nhập cao vào năm 2045" - Thứ trưởng Hoàng Minh nêu.

Điểm nhấn của tọa đàm là lễ ra mắt Liên minh Hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo. Liên minh này được bảo trợ chuyên môn bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng 5 thành viên sáng lập gồm trường ĐH Bách khoa Hà Nội, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, trường ĐH Giao thông vận tải và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Theo ông Trần Lê Hồng, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, trong thời gian qua, nhiều trường đại học đã triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi đổi mới sáng tạo. Nhiều dự án khoa học công nghệ của sinh viên đã gọi vốn thành công nhờ có công nghệ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, việc thành lập liên minh sẽ giúp các trường đại học tổ chức được các hoạt động chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, nhằm tạo một cầu nối hiệu quả hơn giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Ra mắt liên minh Hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ẢNH: BTC

Một trong những hướng phát triển trọng tâm của liên minh là cùng nhau thiết kế các chương trình đào tạo sở hữu trí tuệ chuẩn hóa cho sinh viên năm thứ ba và thứ tư, học viên sau đại học, các doanh nghiệp khởi nghiệp được ươm tạo bởi các trung tâm đổi mới sáng tạo của trường đại học.

Liên minh sẽ thúc đẩy hoạt động ứng dụng, hỗ trợ, nâng cao năng lực quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học. Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu tại Việt Nam về thương mại hóa sở hữu trí tuệ, cấp phép, xây dựng thương hiệu, quản lý tài sản vô hình, định giá sở hữu trí tuệ.

Khi nhận thức, hiểu biết về sở hữu trí tuệ được hình thành trong sinh viên, các em sẽ nhận thức sâu sắc về giá trị học thuật, về tác động xã hội của sản phẩm trí tuệ.