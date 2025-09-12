Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì?

Ngày 9.9.2025, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức ngày "Đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khóa 50" (2025-2028), hay còn gọi là Matching Day. Đây là ngày các thí sinh vượt qua kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 được lựa chọn chuyên ngành phù hợp, theo thứ tự dựa vào kết quả bài thi và các tiêu chí đánh giá phụ. Sự kiện này đã bùng nổ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Các bác sĩ nội trú trở thành tâm điểm của sự chú ý trong những ngày vừa qua ẢNH: TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI

Trước sức nóng của sự kiện Matching Day năm nay, nhiều bình luận trên mạng xã hội đã cho rằng sự kiện này nên được phát sóng trên truyền hình. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã phản hồi về ý kiến này.



