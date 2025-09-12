Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì?
Video Sức khỏe

Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì?

Anh Trang
Anh Trang
12/09/2025 16:47 GMT+7

Trước sức nóng của sự kiện Matching Day năm nay, nhiều bình luận trên mạng xã hội đã cho rằng sự kiện "Đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú" nên được phát sóng trên truyền hình. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã phản hồi về ý kiến này.

Ngày 9.9.2025, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức ngày "Đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khóa 50" (2025-2028), hay còn gọi là Matching Day. Đây là ngày các thí sinh vượt qua kỳ thi Bác sĩ nội trú năm 2025 được lựa chọn chuyên ngành phù hợp, theo thứ tự dựa vào kết quả bài thi và các tiêu chí đánh giá phụ. Sự kiện này đã bùng nổ trên mạng xã hội những ngày vừa qua.

Các bác sĩ nội trú gây bão mạng xã hội, Trường ĐH Y Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

Các bác sĩ nội trú trở thành tâm điểm của sự chú ý trong những ngày vừa qua

ẢNH: TRƯỜNG ĐH Y HÀ NỘI

Trước sức nóng của sự kiện Matching Day năm nay, nhiều bình luận trên mạng xã hội đã cho rằng sự kiện này nên được phát sóng trên truyền hình. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội đã phản hồi về ý kiến này.


Khóa bác sĩ 'đặc biệt' của Trường ĐH Y Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp

Khóa bác sĩ 'đặc biệt' của Trường ĐH Y Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp

Khóa bác sĩ 2018 - 2024 của Trường ĐH Y Hà Nội là khóa có nhiều điểm 'đặc biệt' nên các sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn để phần lớn được tốt nghiệp 'đúng ngày đúng giờ'.

Điểm chuẩn B00, C00 Trường ĐH Y Hà Nội chênh nhau 5 điểm

Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm

Bác sĩ nội trú kì thi bác sĩ nội trú Trường ĐH Y Hà Nội matching day
