Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm

Quý Hiên
Quý Hiên
22/08/2025 20:27 GMT+7

Điểm chuẩn tất cả các ngành của Trường ĐH Y Hà Nội đều giảm so với năm ngoái, nhưng ngành y khoa vẫn ở mức trên 28 điểm.

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Với tổ hợp gốc (B00), điểm chuẩn tất cả các ngành đều giảm, nhưng những ngành điểm chuẩn cao chỉ giảm nhẹ. 

Chẳng hạn ngành y khoa, điểm chuẩn năm nay là 28,13; năm ngoái là 28,27. Hoặc ngành răng hàm mặt, điểm chuẩn năm nay là 27,34; năm ngoái là 27,67.

Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm- Ảnh 1.

Tập huấn sơ cấp cứu cơ bản trong một chương trình y học cộng đồng ở Trường ĐH Y Hà Nội

ẢNH: HỮU LINH

Nếu xét về con số, ngành tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất, 28,7 xét tổ hợp C00. Tuy nhiên, điểm chuẩn tổ hợp B00 của ngành này chỉ là 23,7 điểm; tổ hợp D01 là 26,7 điểm.

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm- Ảnh 2.

Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm- Ảnh 3.

Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm- Ảnh 4.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm. 

 

Tin liên quan

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học

Điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khối trường quân đội nằm ở mặt bằng khá cao, với một số trường thí sinh nữ cần đạt 28 - 30 điểm mới đỗ đại học.

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,39, thấp nhất 19 điểm

Điểm chuẩn ngành cao nhất của Trường ĐH Ngoại thương là 28,5 điểm

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Y Hà Nội điểm chuẩn ngành y khoa điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh ĐH 2025 ngành tâm lý học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận