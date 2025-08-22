Điểm chuẩn ngành y khoa Trường ĐH Y Hà Nội là 28,13 điểm

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học năm 2025. Với tổ hợp gốc (B00), điểm chuẩn tất cả các ngành đều giảm, nhưng những ngành điểm chuẩn cao chỉ giảm nhẹ.

Chẳng hạn ngành y khoa, điểm chuẩn năm nay là 28,13; năm ngoái là 28,27. Hoặc ngành răng hàm mặt, điểm chuẩn năm nay là 27,34; năm ngoái là 27,67.

Tập huấn sơ cấp cứu cơ bản trong một chương trình y học cộng đồng ở Trường ĐH Y Hà Nội ẢNH: HỮU LINH

Nếu xét về con số, ngành tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất, 28,7 xét tổ hợp C00. Tuy nhiên, điểm chuẩn tổ hợp B00 của ngành này chỉ là 23,7 điểm; tổ hợp D01 là 26,7 điểm.

