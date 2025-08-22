Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Tuyển sinh

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,39, thấp nhất 19 điểm

Quý Hiên
Quý Hiên
22/08/2025 18:10 GMT+7

ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2025 cho 65 chương trình đào tạo. Ngành có điểm cao nhất là 29,39 điểm, trong khi ngành thấp nhất chỉ 19 điểm.

Chiều 22.8, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học của 65 chương trình đào tạo năm 2025. Với phương thức dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành có điểm chuẩn cao nhất là 29,39 điểm, thấp nhất 19, khoảng cách điểm chuẩn giữa ngành cao nhất và thấp nhất là 10,39. 

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,39, thấp nhất 19 điểm- Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội

ẢNH: DUY THÀNH

Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất (29,39) theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 là chương trình Tiên tiến khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10). Mức điểm này tương đương với 93,18 điểm xét tuyển tài năng diện 1.2; với 95,64 điểm xét tuyển tài năng diện 1.3; 86,97 điểm TSA.

Tiếp theo là chương trình Khoa học máy tính (IT1) có điểm chuẩn là 29,19 điểm. Các ngành "hot" đều có điểm chuẩn rất cao như chương trình Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa (EE2) có điểm chuẩn là 28,48 điểm; chương trình Kỹ thuật vi điện tử và công nghệ nano (MS2) có điểm chuẩn là 28,25; chương trình Kỹ thuật điện tử - viễn thông (ET1) có điểm chuẩn là 28,07 điểm.

Chương trình có điểm chuẩn thấp nhất năm nay là TROY-BA, với mức điểm là 19,00 điểm theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể như sau:

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,39, thấp nhất 19 điểm- Ảnh 2.

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội cao nhất là 29,39, thấp nhất 19 điểm- Ảnh 3.

PGS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định, điểm chuẩn vào các chương trình đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội khá sát so với mức nhà trường đã dự báo, đặc biệt đối với các ngành top dưới. Với các ngành top trên thì điểm chuẩn cao hơn khoảng 1 điểm so với dự báo.

Căn cứ theo hướng dẫn chung của Bộ GD-ĐT và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, đối với các tổ hợp sử dụng để xét tuyển vào khối nhóm ngành kỹ thuật bao gồm A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01 sẽ không có độ lệch điểm. Các tổ hợp sử dụng để xét tuyển vào khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ bao gồm D01 và D04 cũng không có độ lệch điểm.

Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển vào khối nhóm ngành kỹ thuật (A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01) và các tổ hợp sử dụng để xét tuyển vào khối nhóm ngành kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ (D01 và D04) là +0,5 điểm vào mức điểm chuẩn khi xét cùng vào một chương trình đào tạo đối với các tổ hợp A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01.

Ví dụ, chương trình FL3 tiếng Trung-Khoa học và công nghệ đang xét tuyển với 3 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, D01 và D04. Điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 đang là 24,86 điểm thì điểm trúng tuyển theo tổ hợp D04 vẫn là 24,86 điểm, còn điểm trúng tuyển theo tổ hợp K01 sẽ là 25,36 điểm.

Hoặc chương trình EM3-Quản trị kinh doanh đang xét tuyển với 4 tổ hợp điểm tốt nghiệp THPT là K01, A00, A01 và D01. Điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 đang là 24,3 điểm thì điểm trúng tuyển theo các tổ hợp K01, A00 và A01 sẽ là 24,8 điểm.

Tin liên quan

Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn, cao nhất 27,8, thấp nhất 19 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn, cao nhất 27,8, thấp nhất 19 điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn 2025 cho 65 ngành. Thí sinh nên chuẩn bị nguyện vọng xét tuyển phù hợp ngay hôm nay.

Khám phá thêm chủ đề

Điểm chuẩn ĐH Bách khoa Hà Nội ĐH Bách khoa Hà Nội khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo điểm chuẩn IT-E10 tuyển sinh ĐH 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận