Điểm chuẩn Trường ĐH Thương mại từ 22,5 đến gần 28 điểm

Trường ĐH Thương mại vừa công bố điểm chuẩn. Với phương thức dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THTP 2025 (phương thức 100), ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 27,8 điểm; các ngành thấp nhất là 22,5 điểm, gồm Quản trị kinh doanh (tiếng Pháp thương mại) và Quản trị kinh doanh - khởi nghiệp (chương trình đào tạo song bằng quốc tế).

Giảng viên và sinh viên Khoa Khách sạn - Du lịch, Trường ĐH Thương mại trong lễ tốt nghiệp ẢNH: HẢI YẾN

Cụ thể như sau:

Dự kiến từ 25.8 đến trước 17h ngày 3.9, nhà trường sẽ mở cổng để tân sinh viên (K61) nhập học trực tuyến. Ngày 3.9 tân sinh viên nhận giấy báo trúng tuyển và nhập học bản cứng trực tiếp tại trường (sau khi đã hoàn thành việc xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT và nhập học trực tuyến tại trường).

Từ 15 đến 20.9 tân sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại trường.

Năm nay Trường ĐH Thương mại tuyển 5.600 sinh viên cho 45 chương trình đào tạo, theo 6 phương thức: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp giải học sinh giỏi với điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp chứng chỉ với điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết hợp chứng chỉ với kết quả học tập; xét điểm thi đánh giá năng lực HAS; xét tuyển điểm thi đánh giá tư duy TSA.