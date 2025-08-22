Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học

Quý Hiên
Quý Hiên
22/08/2025 19:43 GMT+7

Điểm chuẩn tuyển sinh đại học 2025 khối trường quân đội nằm ở mặt bằng khá cao, với một số trường thí sinh nữ cần đạt 28 - 30 điểm mới đỗ đại học.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng vào các học viện, trường quân đội năm 2025. Mặt bằng chung điểm chuẩn đại học các trường khối quân đội nhìn chung khá cao, nhiều ngành từ 24 điểm trở lên. 

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học- Ảnh 1.

Em Bùi Việt Hà, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2024 từng đỗ Học viện Quân y với 29,5/30 điểm, giành huy chương vàng Olympic toán sinh viên toàn quốc

ẢNH: NVCC

Đặc biệt, điểm chuẩn với đối tượng thí sinh nữ của các trường đều ở mức rất cao, 28 - 29 điểm. Có một số trường nữ thí sinh phải đạt 30 điểm mới đỗ, như thí sinh nữ phía bắc ngành y khoa Học viện Quân y; thí sinh nữ ngành quan hệ quốc tế Học viện Khoa học quân sự.

Sau đây là điểm chuẩn của 17 trường quân đội:

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học- Ảnh 2.

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học- Ảnh 3.

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học- Ảnh 4.

Với một số trường quân đội, thí sinh nữ đạt 30 điểm mới đỗ đại học- Ảnh 5.

Năm nay cả nước có 19 trường quân đội tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy. Trong đó, 17 trường đào tạo trình độ đại học, 2 trường cao đẳng (nhưng có 3 trường đào tạo cao đẳng do 1 trường tuyển sinh cả 2 trình độ). 

Các nhà trường quân đội tuyển sinh 4.383 chỉ tiêu đào tạo đại học, cao đẳng quân sự, trong đó, một số cơ sở phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài và chỉ tiêu đào tạo ở các trường đại học ngoài quân đội.

Theo quy định, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển. Thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại ban tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương. 

Tất cả các trường quân đội khi xét tuyển đại học đều chỉ xét thí sinh có nguyện vọng 1 vào trường mình.

