TP.HCM: Lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm 'lạm thu' đầu năm học

Trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25.9, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thông tin về các khoản thu chi đầu năm trong nhà trường, nhất là các khoản "lạm thu".

Theo ông Hồ Tấn Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025 - 2026 trên địa bàn. Trong văn bản nêu rõ UBND phường, xã phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra cơ sở giáo dục trên địa bàn từ cấp THCS trở xuống; đối với THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên thì sở kiểm tra các khoản thu được quy định trong văn bản hướng dẫn, yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu nằm ngoài danh mục.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết sở chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề từ ngày 29.9.2025, thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

TP.HCM hiện có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT chưa kể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Do đó, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn, lực lượng của ngành đang cố gắng hỗ trợ phường, xã triển khai các khoản thu của nhà trường.