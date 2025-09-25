Sở GD-ĐT TP.HCM lập đoàn kiểm tra các khoản thu chi đầu năm học

Trong buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 25.9, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thông tin về các khoản thu chi đầu năm trong nhà trường.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành công văn về việc tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chi trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và công tác vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2025 - 2026 trên địa bàn.

Từ ngày 29.9, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ lập đoàn kiểm tra các khoản thu chi đầu năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Minh giải thích, trong văn bản nêu rõ UBND phường, xã phải có trách nhiệm giám sát, kiểm tra cơ sở giáo dục trên địa bàn từ cấp THCS trở xuống; đối với THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên thì sở kiểm tra các khoản thu được quy định trong văn bản hướng dẫn, yêu cầu chấn chỉnh các khoản thu nằm ngoài danh mục.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong ứng dụng phần mềm quản lý thu không dùng tiền mặt thì không thể xuất hiện khoản thu khác. Các trường hợp cụ thể do báo chí nêu hay sở nhận phản ánh qua email, mạng xã hội Facebook thì sở đã chấn chỉnh.

Cụ thể, ngày 18.9 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã làm việc với Trường tiểu học Lê Ngọc Hân và đại diện phường Bến Thành, yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấm dứt ngay việc vận động sai quy định. Ngoài Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, các trường hợp khác chủ yếu tập trung các trường THCS và tiểu học.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM thông tin trong họp báo ẢNH: NGUYỄN ANH

Sở đã yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ các lớp để không phát sinh trường hợp tương tự; đồng thời đề nghị phường Bến Thành tham mưu rà soát kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của các cơ sở giáo dục, đảm bảo các khoản thu ngoài học phí tuân thủ đúng quy định.

Ông Minh nói thêm, sở chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề từ ngày 29.9.2025, thành lập các đoàn kiểm tra thu chi đầu năm học 2025 - 2026, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm.

"Sở đã chấn chỉnh các trường về cách thức triển khai các khoản thu, trường cần nói rõ cho phụ huynh hiểu các nội dung tại sao có khoản thu này, thu nội dung gì, con em có lợi gì, phát triển thế nào khi tham gia các nội dung này", Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nói.

TP.HCM hiện có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT chưa kể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. Do đó, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc quản lý cũng gặp nhiều khó khăn, lực lượng của ngành đang cố gắng hỗ trợ phường, xã triển khai các khoản thu của nhà trường.