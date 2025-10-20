Dự báo bão Fengshen đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, mưa lớn trên 900 mm

Bão Fengshen suy yếu do không khí lạnh, mưa lũ gia tăng

Chiều 20.10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã chia sẻ thông tin nhận định về diễn biến, tác động của bão Fengshen (bão số 12) đến thời tiết nước ta trong những ngày tới.

ẢNH: LINH HƯƠNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy quốc gia, lúc 13 giờ ngày 20.10, tâm bão Fengshen ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 115,9 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, khi hoạt động trên Biển Đông, bão Fengshen còn tiếp tục mạnh lên, trong 24 giờ tới, cường độ bão mạnh nhất có thể đạt cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo từ ngày 22.10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang tây nam, tốc độ đi chậm lại và suy yếu dần.

Cũng theo ông Lâm, bão Fengshen di chuyển theo quỹ đạo cong, hướng ban đầu là tây tây bắc - tây, sau đó chuyển dần xuống tây nam khi đến gần khu vực Trung bộ. Theo dự báo mới nhất, bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23.10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền.

Ông Lâm cũng cho biết, không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng đi và cường độ của bão.

Cụ thể, không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía tây nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền. Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió đông khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng ở Trung bộ.

"Khhông khí lạnh làm giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi", ông Lâm nói.

Miền Trung mưa lớn đến 900 mm trong bão Fengshen

Cũng theo ông Hoàng Phúc Lâm, đến chiều ngày 20.10, kịch bản chính có khả năng xảy ra cao nhất là bão Fengshen suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa lũ trên diện rộng ở miền Trung và kéo dài đến hết tháng 10.

Bão Fengshen gây mưa lớn diện rộng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi ẢNH: NCHMF

Dự báo mưa lớn do ảnh hưởng bão Fengshen bắt đầu từ ngày 22.6 và kéo dài đến 26.10, tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Dự báo vùng trọng tâm mưa lớn nhất là khu vực nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng có tổng lượng mưa phổ biến 500 - 700 mm, có nơi trên 900 mm.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 23 đến 30.10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất.

"Người dân miền Trung, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn do bão số 12, nguy cơ xảy ra ngập lụt và sạt lở đất, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong những ngày tới", ông Lâm khuyến cáo.