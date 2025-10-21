Bão Fengshen mạnh lên cấp 10, hướng vào miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 21.10, vị trí tâm bão Fengshen (bão số 12) ở vị trí vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 113,0 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, tương đương tốc độ gió từ 75 - 102 km/giờ, giật cấp 12.
So với ngày hôm qua 20.10, bão Fengshen đã chuyển sang hướng tây, tốc độ chậm lại, khoảng 20 km/giờ.
Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh từ phía bắc đang tràn xuống Biển Đông tiếp tục làm bão Fengshen đổi hướng di chuyển sang hướng tây nam và sẽ suy yếu nhanh khi tiến gần các tỉnh miền Trung.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, bão Fengshen sẽ đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong ngày 23.10.
Do ảnh hưởng của bão Fengshen, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12; sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão cao 5 - 7 m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày mai 22.10, gió tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.
Bão số 12 và không khí lạnh gây đợt mưa đến 900 mm
Bão Fengshen, không khí lạnh gây mưa lớn ở miền Trung
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình, dự báo từ đêm 22.10 đến ngày 26.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.
Dự báo tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng có tổng lượng mưa phổ biến 500 - 700 mm, có nơi trên 900 mm.
Ngay sau đợt mưa bão Fengshen, mưa lớn trên khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo, các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão Fengshen, sẵn sàng phương án ứng phó với lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.
Trước đó, chiều 20.10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai yêu cầu triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 12 và mưa lũ trong những ngày tới.
