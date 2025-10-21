Không khí lạnh đẩy bão Fengshen đi lệch hướng, vùng núi miền Bắc rét dưới 16°C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống miền Bắc và Biển Đông đã tác động đáng kể lên cơn bão Fengshen (bão số 12).

Không khí lạnh tác động khiến bão Fengshen đi lệch sang hướng tây, sẽ suy yếu dần trong 24 - 48 giờ tới ẢNH: NCFMF

7 giờ sáng nay, tâm bão Fengshen ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc và 112,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 130 km về phía bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12. Bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Fengshen đang đạt cường độ mạnh nhất. Do tác động của không khí lạnh, hướng đi của bão đã lệch sang hướng tây. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Fengshen tiếp tục lệch sang hướng tây tây nam, tây nam và bắt đầu suy yếu dần.

Dự báo đến 7 giờ ngày 22.10, bão Fengshen ở vị trí khoảng 16,8 độ vĩ bắc và 110,2 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 220 km về đông đông bắc. Cường độ bão suy yếu xuống cấp 9, giật cấp 11. Lúc này, bão Fengshen di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ giảm xuống từ 10 - 15 km/giờ.

Đến 7 giờ ngày 23.10, bão Fengshen sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6.

Bão số 12 và không khí lạnh gây đợt mưa đến 900 mm

Không khí lạnh khiến vùng núi miền Bắc rét dưới 16°C

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến sáng nay 21.10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung bộ và một số nơi ở tây Bắc bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) đo được gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão số 12, trong hôm nay, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 13. Biển động dữ dội, sóng cao 3 - 5 m, gần tâm bão 5 - 7 m.

Vùng biển vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng 2 - 4 m. Khu vực biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn) có gió đông bắc đến bắc cấp 6. Dự báo từ sáng 22.10, gió đông bắc tăng cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến trung Trung bộ và một số nơi khác ở tây Bắc bộ. Thời tiết khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa từ 19 - 21°C; trung du, vùng núi miền Bắc từ 17 - 19°C, riêng vùng núi cao rét dưới 16°C.

Trong đợt không khí lạnh này, thời tiết khu vực Hà Nội phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 - 21°C.