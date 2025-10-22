Miền Trung ứng phó mưa đặc biệt lớn và sạt lở do bão Fengshen

H IỂM HỌA RÌNH RẬP

Sáng 21.10, chính quyền xã vùng cao Trà Linh (TP.Đà Nẵng) họp bàn với 21 hộ dân ở làng Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh) để vận động di dời, sau khi đã có 8 hộ di dời khẩn cấp trong đêm 20.10. Đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến sườn núi cách khu dân cư khoảng 35 m xuất hiện vết nứt dài khoảng 50 m, rộng 50 cm và có dấu hiệu lan rộng. Cuối cùng, 123 nhân khẩu của làng Kon Pin đã di chuyển đến ở tạm tại nhà văn hóa thôn hoặc xen ghép tại nhà người thân để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở núi trong những ngày tới.

Lực lượng chức năng di dời tài sản của người dân xã Trà Linh do xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 50 m ẢNH: NGỌC THƠM

"Sau khi khảo sát, đánh giá nguy cơ sạt lở, chúng tôi nhận định nếu mưa lớn còn kéo dài thì nguy cơ sạt lở xảy ra là rất cao. Về lâu dài, xã sẽ kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng cho di dời toàn bộ làng Kon Pin đến vị trí mới an toàn hơn", ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Trà Linh, cho hay.

Tại xã miền núi Trà Đốc, chính quyền xã thống kê có 11 điểm nguy cơ sạt lở, đe dọa cuộc sống của hơn 540 người dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng chức năng lên kế hoạch di dời toàn bộ người dân trong vùng nguy cơ đến nơi an toàn theo đúng phương án đã được phê duyệt. Ở khu vực phía nam, 61 hộ dân với 216 nhân khẩu ở thôn Ba Lang, xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) cũng hoàn tất di dời khẩn cấp trong ngày hôm qua 21.10 sau khi phát hiện vết nứt lớn dưới chân núi Gò Oát cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

Ở Quảng Ngãi, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như núi Gò Oát (Ba Vinh), thôn Róok Mẹt (Đăk Plô), thôn Trà Linh (Tây Trà Bồng) đã được các địa phương chủ động sơ tán dân, cùng với các vùng ven sông, vùng trũng thấp khác.

C HỦ ĐỘNG DỰ TRỮ HÀNG THIẾT YẾU

Chiều qua 21.10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ký công điện yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương ứng phó mưa rất lớn và bão Fengshen (bão số 12) đang tiến gần đất liền. Công điện nhấn mạnh tinh thần "chủ động cao nhất, phòng ngừa từ sớm, lường trước kịch bản xấu nhất" và ra thời hạn hoàn tất sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, ngập sâu, sạt lở trước 17 giờ hôm nay (22.10). UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương hoàn thành phương án ứng phó trước 17 giờ ngày 22.10 và phối hợp các tổ chức thiện nguyện chuẩn bị 300 xuồng nhỏ để cơ động cứu hộ trong các khu dân cư sâu. Người dân vùng nguy cơ ngập lụt phải kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước, chủ động dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm ít nhất 3 ngày.

TP.Đà Nẵng chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng ứng phó mưa lũ ẢNH: NGỌC THƠM

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Vùng III Hải quân được đề nghị sẵn sàng lực lượng hỗ trợ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Ghi nhận trong chiều 21.10, lực lượng dân quân P.Quảng Phú và Đồn biên phòng Tam Thanh (TP.Đà Nẵng) đã hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, đặc biệt là hộ neo đơn, yếu thế. Hàng chục bao cát, can nước, vật dụng thiết yếu đã được đưa lên mái nhà để phòng khi bão đổ bộ.

Chủ động ứng phó tình hình mưa lũ có thể gây cô lập, chia cắt kéo dài, xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) đã dự trữ khoảng 90 tấn gạo cùng 1.100 thùng mì gói, được phân bổ đều ở các thôn, đủ để người dân sử dụng ít nhất 1 tuần nếu xảy ra chia cắt.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó giám đốc Sở Công thương TP.Đà Nẵng, cho biết đã yêu cầu các đơn vị tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm chủ động ứng phó tình hình thiên tai trong 10 ngày tới và xu hướng thời tiết cực đoan đến hết năm 2025. Phương án đảm bảo cung ứng xăng dầu ổn định cũng đã xây dựng và lưu ý giải pháp điều động nguồn cung từ các tỉnh, thành khác.