Thời sự

Bão Fengshen chưa vào bờ, vùng trũng Huế đã ngập lụt

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
21/10/2025 20:13 GMT+7

Dù chưa mưa lớn, một số khu vực ở hạ du sông Hương và sông Bồ đã bắt đầu ngập lụt. Người dân vùng rốn lũ TP.Huế lo lắng bão Fengshen (bão số 12) vào bờ sẽ gây ra đợt lũ lớn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 21.10, do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), tại TP.Huế có mưa nhỏ và gió mạnh. Một số khu vực vùng hạ du các sông Bồ, sông Hương đã ngập lụt.

Cụ thể, tại P.Hóa Châu, xã Quảng Điền, xã Đan Điền..., nước đã tràn về làm ngập lụt các tuyến đường liên thôn, liên xã. Trong ngày, một số khu vực nguy hiểm đã được lực lượng chức năng rào chắn, cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn.

Vùng trũng Huế ngập trước khi bão Fengshen vào bờ, người dân lo lũ lớn- Ảnh 1.

Nước bủa vây trụ sở UBND P.Hóa Châu (TP.Huế)

ẢNH: BÌNH THIÊN

Chị Thiên Kim (ở P.Hóa Châu) cho hay vì là vùng trũng nhất nhì TP.Huế, từ những ngày trước khi thủy điện điều tiết nước để đón lũ, một số tuyến đường liên xã tại khu vực chị ở đã ngập nhẹ.

Vùng trũng Huế ngập trước khi bão Fengshen vào bờ, người dân lo lũ lớn- Ảnh 2.

Tuyến đường dẫn về biển Hải Dương (TP.Huế) bị ngập

ẢNH: BÌNH THIÊN

Bão số 12: Tối hậu thư trước 17 giờ ngày 22.10, Đà Nẵng hoàn tất sơ tán dân vùng nguy hiểm

Còn tại P.Thanh Thủy và xã Phú Hồ, nơi khá thấp trũng và luôn hứng nước từ các nhánh sông nhỏ thuộc sông Hương đổ về, nước cũng bắt đầu dâng ngập. Có đoạn nước lên sát mép tỉnh lộ 3, một trong những tuyến huyết mạch ở vùng này.

Vùng trũng Huế ngập trước khi bão Fengshen vào bờ, người dân lo lũ lớn- Ảnh 3.

Cánh đồng ở xã Phú Hồ

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Chưa mưa mà nước đã lên cao như thế này, chỉ cần mưa lớn thì nước sẽ lên rất nhanh. Tôi lo năm nay sẽ lụt rất to", bà Dương Thị Yến (53 tuổi, người dân xã Phú Hồ) nói.

Hồi 13 giờ ngày 21.10, tâm bão Fengshen ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc – 112,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450 km về phía đông đông bắc.

Vùng trũng Huế ngập trước khi bão Fengshen vào bờ, người dân lo lũ lớn- Ảnh 4.

Một tuyến đường tại P.Hóa Châu, TP.Huế đã ngập

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự báo từ tối 21 đến sáng 23.10, khu vực biển TP.Huế có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; trên đất liền gió cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động mạnh, sóng cao 1,5 - 3 m, triều cường và nước dâng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Huế yêu cầu các trường học chủ động điều chỉnh lịch học, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Đồng thời đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

