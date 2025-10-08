Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Tàu cá chìm sau va chạm với tàu hàng, 1 người mất tích

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
08/10/2025 07:18 GMT+7

Sau tai nạn với 1 tàu hàng trên biển, tàu cá bị chìm. Tối 7.10, Bộ đội biên phòng TP.Huế phối hợp các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm, ứng cứu được 3 ngư dân, còn 1 ngư dân mất tích.

Tối 7.10, lực lượng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội biên phòng TP.Huế phối hợp các lực lượng liên quan tìm kiếm cứu nạn một ngư dân bị mất tích trên biển.

TP.Huế: Tàu cá chìm sau va chạm với tàu hàng, 1 người đang mất tích trên biển- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã ứng cứu, đưa 3 ngư dân vào bờ an toàn; 1 người đang mất tích

ẢNH: BÌNH THIÊN

Chiều cùng ngày, tàu cá của một ngư dân ở tổ dân phố Hải Tiến, P.Thuận An (TP.Huế) đang hoạt động trên biển TP.Huế thì xảy ra va chạm với một tàu hàng. Hậu quả tàu cá bị chìm, thời điểm này, trên tàu có 4 người gồm chủ tàu và 3 ngư dân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng và các tàu cá của ngư dân hoạt động gần đó để tổ chức ứng cứu.

Khoảng 20 giờ ngày 7.10, lực lượng chức năng đã ứng cứu được 3 ngư dân để đưa vào bờ. Lực lượng quân y bộ đội biên phòng đã thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho 3 ngư dân này.

Đến 21 giờ 35 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 1 ngư dân mất tích.

