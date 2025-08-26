Tàu hàng 23.000 tấn bị trôi dạt lúc bão số 5 đang đổ bộ

Ngày 26.8, bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang (Thanh Hóa), cho biết khuya 25.8, một tàu hàng mang tên Thanh Thành Đạt 99 đã bị trôi dạt vào bờ biển địa bàn xã này .

Tàu hàng Thanh Thành Đạt 99 trọng lượng 23.000 tấn trôi dạt từ Ninh Bình vào Thanh Hóa ẢNH: PHÚC NGƯ

"Chúng tôi đã túc trực cả đêm để theo dõi diễn biến tàu hàng, theo dõi xem người trên tàu có phát tín hiệu kêu cứu hay có xảy ra điều gì bất thường không để hỗ trợ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không phát hiện điều gì bất thường, và địa phương đã báo cáo lên cấp trên về sự việc", bà Huệ cho hay.

Thông tin từ một cán bộ Trạm biên phòng Quảng Nham (thuộc Đồn biên phòng Sầm Sơn) cho biết, tàu hàng Thanh Thành Đạt 99 dài 151 m, rộng 26 m, có trọng lượng khoảng 23.000 tấn.

Chiều ngày 25.8, con tàu trên nhổ neo từ một cảng ở tỉnh Ninh Bình để đến cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) bốc hàng thì lái tàu không điều khiển được, tàu bị mất lái trôi dạt tự do trên biển.

Tàu hàng Thanh Thành Đạt 99 hiện mắc cạn ở vị trí cách bờ chưa đầy 100 m ẢNH: PHÚC NGƯ

Thời điểm tàu bị trôi dạt trên tàu có 19 thuyền viên, và cũng là thời điểm bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, vùng biển Thanh Hóa đang có sóng to, gió lớn.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 26.8, tàu Thanh Thành Đạt 99 trôi dạt vào bãi biển thuộc thôn Bình (xã Tiên Trang), vị trí hiện tàu của tàu cách bờ chưa đầy 100 m.

Hiện 19 thuyền viên trên tàu đều không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Các đơn vị chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục theo dõi diễn biến chiếc tàu, đồng thời phối hợp với chủ tàu lên phương án giải cứu.



